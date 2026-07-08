Almanya'da 60 metrelik kömür çukurları göle döndü: 23 göl, 14 bin hektar su

Dönüşüm göllerle sınırlı kalmadı. Göllerin çevresine marinalar, plajlar, yürüyüş ve bisiklet yolları, kamp alanları ile su sporu tesisleri kuruldu. Yelken, kano ve yüzme gibi aktiviteler bölgeye her yıl çok sayıda ziyaretçi çekiyor. Yapay göller birçok kuş ve su canlısına da yaşam alanı sağladı.