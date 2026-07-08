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Almanya'da 60 metrelik kömür çukurları göle döndü: 23 göl, 14 bin hektar su

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Almanya'da 60 metrelik kömür çukurları göle döndü: 23 göl, 14 bin hektar su

Lausitz'te on yıllarca linyit çıkarılan dev açık ocaklar suyla doldu. Kamu şirketi LMBV'nin yürüttüğü projede marina, plaj ve su sporları bölgeye taşındı.

#1
Foto - Almanya'da 60 metrelik kömür çukurları göle döndü: 23 göl, 14 bin hektar su

Almanya'nın Lausitz bölgesinde 60 metrelik linyit ocakları suyla doldu. 23 yapay göl oluştu; kamu şirketi LMBV'nin projesinde marina, plaj ve su sporları geldi.

#2
Foto - Almanya'da 60 metrelik kömür çukurları göle döndü: 23 göl, 14 bin hektar su

Almanya'nın doğusundaki Lausitz bölgesinde yıllarca kömür çıkarılan dev açık ocaklar suyla dolduruldu. Ortaya Avrupa'nın en büyük yapay göl ağlarından biri çıktı.

#3
Foto - Almanya'da 60 metrelik kömür çukurları göle döndü: 23 göl, 14 bin hektar su

Bir zamanlar 60 metreyi aşan derinlikteki gri çukurlar bugün turkuaz göllere dönüştü. Bölgede şu anda 23 yapay göl bulunuyor.

#4
Foto - Almanya'da 60 metrelik kömür çukurları göle döndü: 23 göl, 14 bin hektar su

Proje tamamlandığında yaklaşık 14 bin hektarlık su yüzeyi oluşacak. Bu ölçek, bölgeyi Avrupa'nın en büyük yapay göl sistemlerinden birine taşıyacak. Göllerin önemli bir kısmının kanallarla birbirine bağlanması planlanıyor. Bazı göllerde su seviyesini yükseltme çalışmaları halen sürüyor.

#5
Foto - Almanya'da 60 metrelik kömür çukurları göle döndü: 23 göl, 14 bin hektar su

Lausitz, Doğu Almanya döneminde Avrupa'nın en yoğun linyit üretim merkezlerinden biriydi. Onlarca yıl süren açık ocak madenciliği geniş doğal alanları tahrip etti. Madencilik bitince rehabilitasyon başladı. Dev çukurlar kontrollü şekilde suyla dolduruldu ve bölge bugün "Lausitz Göller Bölgesi" olarak biliniyor.

#6
Foto - Almanya'da 60 metrelik kömür çukurları göle döndü: 23 göl, 14 bin hektar su

Dönüşüm göllerle sınırlı kalmadı. Göllerin çevresine marinalar, plajlar, yürüyüş ve bisiklet yolları, kamp alanları ile su sporu tesisleri kuruldu. Yelken, kano ve yüzme gibi aktiviteler bölgeye her yıl çok sayıda ziyaretçi çekiyor. Yapay göller birçok kuş ve su canlısına da yaşam alanı sağladı.

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