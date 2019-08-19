İhlas Vakfı’ndan iş hayatına atılacak gençlere tecrübe desteği

İhlas Vakfı’nın‘İş Hayatına Hazırlık Semineri’İstanbul’da başladı. 5 gün sürecek olan seminerde, alanında uzman ve kariyer sahibi yönetici, işadamı ve akademisyenler bilgi ve birikimlerini öğrencilerle paylaşacak.

İhlas Vakfı’nın Türkiye genelindekiyurtlarında kalarak, ülkemizin değişik üniversitelerini bitiren öğrenciler için tertip edilen "İş Hayatına Hazırlık Semineri"İstanbul’dabaşladı.

İhlas Vakfı’nın merkezinde 5 gün sürecek olan seminerde, alanında uzman ve kariyer sahibi yönetici,işadamı ve akademisyenler bilgi ve birikimlerini öğrencilerle paylaşacak.

Seminerin açılış konuşmasını yapan İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Tuncer Akalın İhlas Vakfı’nın gençlere ve mezunlara verdiği önemin altını çizdi.

Daha sonra söz alan Eğitim Koordnatör Yrd.Sefer Koçyiğit İhlas Vakfı’nın misyon ve vizyonunu gençlere aktardı.

Seminerde; Emre Yener "İş Hayatında Sosyal Medya Kullanımı", Hüseyin Ünsal "Sürekli Öğrenme ve İkinci Üniversite Okumanın Önemi", Av. Hayati İnanç "Hayata dair sohbetler", Mehmet Emin Öztürk "Takım Ruhu ve Takım Çalışması" "İnovasyon ve Verimlilik", "Profesyonel Yaşamda Verimlilik", Onur Yalçınkaya "İş Hayatında İletişim ve Networking", Murat Delip" İş Hayatında İletişim(Whatsapp,Facebook Mesenger, Bip,Skype) E-Mail ve Diğer Uygulamaların Etkin Kullanımı", Muammer Teşdelen "Kariyer Planlaması" "Zamanı Değerlendirme ve Zaman Yönetimi", Ahmet Cihat Yavuz "Meslek Hayatında Yabancı Dilin Önemi ve Öğrenme Teknikleri", Prof. Dr. Resul İzmirli "Değişen Yönetim Anlayışı", Mustafa Özcan"İş Hayatında Mobbing ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri", Taha Meli Arvas "Girişimcilik", Mehmed Selim Güler "İdarecinin Çevreyle Sosyal İletişimi" konularında bilgi ve birikimlerini gençlerle paylaşacak.

Mezunlar, Osman Gül ve Sefer Koçyiğit rehberliğinde İstanbul’u gezecekler ve boğaz turu yapacaklar.