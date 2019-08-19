0553 313 94 23

İhlas Vakfı’ndan iş hayatına atılacak gençlere tecrübe desteği

İhlas Vakfı’nın‘İş Hayatına Hazırlık Semineri’İstanbul’da başladı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:22
İhlas Vakfı’ndan iş hayatına atılacak gençlere tecrübe desteği

İhlas Vakfı’nın‘İş Hayatına Hazırlık Semineri’İstanbul’da başladı. 5 gün sürecek olan seminerde, alanında uzman ve kariyer sahibi yönetici, işadamı ve akademisyenler bilgi ve birikimlerini öğrencilerle paylaşacak.


İhlas Vakfı’nın Türkiye genelindekiyurtlarında kalarak, ülkemizin değişik üniversitelerini bitiren öğrenciler için tertip edilen "İş Hayatına Hazırlık Semineri"İstanbul’dabaşladı.


İhlas Vakfı’nın merkezinde 5 gün sürecek olan seminerde, alanında uzman ve kariyer sahibi yönetici,işadamı ve akademisyenler bilgi ve birikimlerini öğrencilerle paylaşacak.


Seminerin açılış konuşmasını yapan İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Tuncer Akalın İhlas Vakfı’nın gençlere ve mezunlara verdiği önemin altını çizdi.


Daha sonra söz alan Eğitim Koordnatör Yrd.Sefer Koçyiğit İhlas Vakfı’nın misyon ve vizyonunu gençlere aktardı.


Seminerde; Emre Yener "İş Hayatında Sosyal Medya Kullanımı", Hüseyin Ünsal "Sürekli Öğrenme ve İkinci Üniversite Okumanın Önemi", Av. Hayati İnanç "Hayata dair sohbetler", Mehmet Emin Öztürk "Takım Ruhu ve Takım Çalışması" "İnovasyon ve Verimlilik", "Profesyonel Yaşamda Verimlilik", Onur Yalçınkaya "İş Hayatında İletişim ve Networking", Murat Delip" İş Hayatında İletişim(Whatsapp,Facebook Mesenger, Bip,Skype) E-Mail ve Diğer Uygulamaların Etkin Kullanımı", Muammer Teşdelen "Kariyer Planlaması" "Zamanı Değerlendirme ve Zaman Yönetimi", Ahmet Cihat Yavuz "Meslek Hayatında Yabancı Dilin Önemi ve Öğrenme Teknikleri", Prof. Dr. Resul İzmirli "Değişen Yönetim Anlayışı", Mustafa Özcan"İş Hayatında Mobbing ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri", Taha Meli Arvas "Girişimcilik", Mehmed Selim Güler "İdarecinin Çevreyle Sosyal İletişimi" konularında bilgi ve birikimlerini gençlerle paylaşacak.


Mezunlar, Osman Gül ve Sefer Koçyiğit rehberliğinde İstanbul’u gezecekler ve boğaz turu yapacaklar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Ya İnovasyon Yap Ya da Yok Ol" projesi
    1. "Ya İnovasyon Yap Ya da Yok Ol" projesi
    2. "Şu anda transfer düşünmüyoruz"
    3. Takım çalışmasıyla büyüyen holding
    4. Bir kase yoğurt bakın cildinizi ne..
    5. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut..
    6. Mardin’de Vali Yaman’ın..
    7. Balık tutarken hayatını kaybetti
    8. Baydilli, ilçede alan gezilerini..
    9. GKV Fen Lisesinden uluslararası STEAM..
    10. (Özel haber) Karim Hafez: "Güzel işler..
    11. Seçer: "Vicdanım rahat etsin diye..
    12. Kent merkezine getirilen domuz..
    13. Van Valiliğinden ‘Atatürk portresi’..
    14. Bomba iddia! Beşiktaş, Romain Saiss..
    15. Türkler satın alıp ülkeler kazanıyor
    16. Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına..
    17. Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya..
    18. Sırp hentbolcu Jevtic, Cumhurbaşkanı..
    19. PKK yayın organı Yeni Yaşam’dan..
    20. AK Partili vekilden Yeni Akit’e tam..
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!