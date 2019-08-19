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İhlas Grubu’nun iki büyük şirketi güçlerini birleştirdi

1970 yılında temelleri atılan, yarım asra yakın bir zamandır ilkeli ve değerlerine bağlı bir yapı olarak Türkiye’ye hizmet eden İhlas Grubu büyük bir birleşmeye imza attı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:58
İhlas Grubu’nun iki büyük şirketi güçlerini birleştirdi

1970 yılında temelleri atılan, yarım asra yakın bir zamandır ilkeli ve değerlerine bağlı bir yapı olarak Türkiye’ye hizmet eden İhlas Grubu büyük bir birleşmeye imza attı.


Temelleri Türkiye Gazetesi’nin kurulmasıyla atılan İhlas Grubu, medyadan üretim ve pazarlamaya, sağlıktan eğitime, inşaatten turizme kadar geniş bir yelpazede faaliyet göstermekte olup, günümüze kadar birçok başarıya imza atttı, var olduğu sektörlerde yıllardır daima en iyiyi hedeflemiş, ülke ekonomisine katkı sağlamayı, binlerce insanı istihdam etmeyi sürdürdü.


Grubun proje geliştirme ve inşaat faaliyetlerini bir çatı altında toplayan İhlas İnşaat Grubu, Türkiye’ye ilkleri yaşatarak bugüne kadar 3,5 milyon metrekarede 25 binden fazla konut, okul, hastane ve sosyal amaçlı binalar inşaa ettti.İnşaat sektöründe geçen 30 yılı aşkın mazisinde İhlas Yuva Evleri, İhlas Marmara Evleri 1, 2, 3, sekiz etaba kadar uzanan Bizim Evler konut projelerini, Armutlu ve Kuzuluk Tatil Köylerini halkın beğenisine sunuldu.


İhlas İnşaat Grubu, Türkiye’de yine bir ilk olarak devre mülk tatil turizmini başlattı. Sakarya-Kuzuluk ve Yalova-Armutlu ilçelerinde yapılan projelerle 3.150 daire, 87.032 devre ve 65 odalı bir otel inşa ederek yılda yaklaşık 350 bin kişiye tatil imkânı sunuldu.Bu faaliyetleri ile de tatil sektörünün özellikle de devre mülk tatil sektörünün büyümesinde büyük rol oynadı.


Bugün yapılan Genel Kurul ile İhlas İnşaat Grubu’nun 30 yılı aşkın inşaat sektörü tecrübesi, birikimi ve gücünü bünyesinde bulunduran İhlas İnşaat Holding A.Ş.; faaliyetlerini devam ettirdiği madencilik sektörünün yanısıra 2017 yılında inşaat, enerji ve ticari faaliyetler ile genişleten sektörün genç ama her geçen gün büyümesini sürdüren ve Borsa İstanbul’da, Yıldız Pazar endeksinde işlem gören İhlas Gayrimenkul A.Ş.’nin dinamizmi ile birleştirildi.


Bu iki gücün birleşmesinin neticesinde İhlas Grubunun ortaklık payının yüzde 57 olduğu, sermayesi 665 milyon TL’ye, muhtemel aktif büyüklüğü 1,3 milyar TL’yeulaşacak olan İhlas Gayrimenkul’ün büyüme sürecinin daha da hızlanması, kârlılığının artması ve böylelikle Türkiye için daha çok katma değer üreten ve daha çok kişiye istihdam sağlayabilen değerli bir şirketin meydana çıkması hedeflendi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • abdullahdogrusozabdullahdogrusoz17 dk önce
    ihlas finans mağdurlarını düşünen yok. hani enver ören "benim oğlum, beni mezarımda borçlu yatırmaz." diyordu? ne oldu? faizsiz finans denilerek, muhafazakar insanlar istismar edilerek, bu mudilerin yatırdığı paraları; verimli, geri dönüşü olacak, kârlı projelere kanalize etmek yerine, kendi şirketlerine ve ölü yatırımlara aktaran ve bu paraları batıran ihlas finans yöneticilerinden neden hesap sorulmadı? nerede kul hakkı? nerede adalet?

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