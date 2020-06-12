İhlas 3 projesiyle katılıyor

Bizim Evler 8, Bizim Evler Güzelce ve Marmara Evleri 4’de 12 ay ödemesiz, 15 yıl vade, aylık yüzde 0,64 oran uygulayan ve tarihi fırsatla konut alımını kolaylaştıran İhlas Yapı’nın markalı projeleri alıcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Ispartakule’de Bizim Evler 8, Beylikdüzü’nde Marmara Evleri 4 ve Büyükçekmece’de Bizim Evler Güzelce projelerinin satış ofislerine akın eden konut alıcıları tarihi fırsat kampanyası ile hayallerine kavuşuyor. İhlas Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Celep; “Hükümetimizin birçok alanda yapmış olduğu teşvik hamlelerinin yanı sıra konutta hayata geçirdiği bu tarihi fırsat kampanyası sektörümüze canlılık kattı. Bu tarihi kampanyanın, İhlas Kalitesi ile birleşmesiyle satış ofislerimizde son derece hareketli günler yaşanıyor. Kalite ve güven noktasında müşteri memnuniyetinin çok yüksek olduğu markalı konutlarımıza ev alma hayali kuran, yatırım yapmak isteyen bütün halkımızı satış ofislerimize bekliyoruz” dedi.