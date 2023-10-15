Ihlamuru bilmeden yanlış tüketmişiz! Böyle içince etkisi 10 kat artıyor, Akciğerdeki balgamı kökünden kurutuyor

Kış aylarına sayılı günler kaldı. Üst solunum yolu hastalıklarında patlama yaşandı. Grip gibi salgın hastalıklarda yıllar boyunca insanların kaynatıp içtiği ıhlamura pandemi sonrası ilgi daha da arttı.

Ihlamurun mucizevi etkilerinden faydalanmak için, doğru teknikle demlemek gerekiyor. Bilinenin aksine, ıhlamuru uzun uzun kaynatmak içerisindeki tüm besin değerlerinin buharla uçmasına neden oluyor.

Kaynadıkça acılaşan ıhlamur yaprakları aynı zamanda tat olarak da lezzetini kaybediyor. Uzmanlar, ıhlamurun doğru şekilde demlendiğinde faydasının 15 kat arttığını belirtiyor. peki, ıhlamuru nasıl demlemek gerekiyor? İşte ıhlamurun besin değerlerinin kaybolmadığı demleme şekli;

Eğer ıhlamur çayınız, kırmızıya döndüyse neredeyse tüm besin değerlerini kaybetmiş demektir.

Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamur içerisinde bulundurduğu güçlü antioksidanlardan flavonoid nedeniyle daha çok kış aylarında görülen gribal enfeksiyonlar, soğuk algınlığı ve nezle tedavisinde oldukça etkilidir.

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Buharı burun tıkanıklığını açan ıhlamurun sıcak çayı ise boğaz ağrısına ve öksürüğe karşı inanılmaz bir etki sunar. Soğuk algınlığının bir numaralı tedavi edicisi olarak görev alan ıhlamur aynı zamanda sinirleri yatıştırmakta ve uykuya geçişi kolaylaştırmada oldukça etkilidir.

İdrar söktürücü olarak da sıklıkla tavsiye edilen ıhlamurun bu etkilerini gösterebilmesi için muhakkak doğru tekniklerle demlenmesi gerekir. Bu nokta da önemsiz gibi görülen ıhlamuru demleme aşaması sağlıklı olması açısından büyük bir önem teşkil ediyor.

Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılan ıhlamurun faydasını artıran ip uçları asla göz ardı edilmemeli! İşte ıhlamuru doğru demleme yöntemi ve faydasını artıracak teknikler…

IHLAMURUN ETKİSİNİ ARTIRAN YÖNTEMLER

C vitamini deposu olan limon ile tüketildiğinde bağışıklık sistemini de bir zırh gibi güçlendirir.

Ihlamura biraz tarçın atarsanız bu balgamı sökebilir bir avuç ıhlamuru 2 litre suya atarak yapabiliriz.

Bir de havlıcan var bunu da atarsanız kış aylarında sizi daha mukavemetli içerden dirençli tutabilir. Bir tane zencefil atarsanız antibiyotik özelliği görülebilir.

İçerisine ada çayı atarsanız boğazınıza iyi gelebilir ayrıca kuşburnu katarsanız C vitamini artabilir. Ayrıca içerine olmadıysa papatya atarsanız içerinizde bulunan zehri atabilir.

ZERDEÇALLA BİRLİKTE TÜKETİLDİĞİNDE AKCİĞERLERİ TEMİZLİYOR

Bir tane zerdeçal atarsanız ciğerleri grip hastalıkları en çok ciğerleri rahatsız ettiği için akciğerlere faydalı olabilir.

BAL EKLENİNCE IHLAMURUN ŞİFASINI İKİYE KATLIYOR

Ihlamur çayınız demlendikten sonra içine 1 tatlı kaşığı kadar bal ekleyin. Soğuk kış günlerinde yakalandığınız grip, nezle ve soğuk algınlığı hastalıklarında ıhlamur balı sizi kısa sürede iyileştirecektir.

Kuru öksürüklerde ve balgamlı öksürüklerde tercih edeceğiniz ballı ıhlamur öksürüklerinizi kesecek ve boğazınızı da hızlı bir şekilde yumuşatacaktır. Korku ve stresi yok ettiği gibi vücut direncinizi de kış aylarında hastalıklara karşı güçlendirecektir.

IHLAMURU KUŞBURNUYLA BİRLİKTE DEMLEYİN! ETKİSİ 20 KAT ARTIYOR

Burun tıkanıklığına iyi gelen ve boğazları yumuşatan ıhlamur güzel kokusuyla da hoş bir aroma verir.

Ihlamurun faydasını ve etkisini arttırmak amacıyla birçok farklı bitkilerle demleyebilirsiniz. Ancak şüphesiz ki ıhlamura en çok yakışan ve yararlarını kat kat ortaya çıkartan bir numaralı bitki kuşburnudur.

Kış çaylarının favorisi ıhlamur-kuşburnu hastalıklara karşı koruma sağlar.

Ihlamur çayının içinde bulunan faydalı mineraller, kuşburnu ile birlikte terletici özellikleri ile solunum yolu problemlerinin iyileşmesine yardımcı olur

Kuşburnu ise içerdiği yüksek C vitamini ve antioksidan değerleriyle adeta mikroplarla savaşır.

Bağışıklık sistemini destekleyici bir karışım olan ıhlamur-kuşburnu günde 1-2 bardak tüketilebilir.

IHLAMUR ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

"Ihlamur çayı nasıl hazırlanır?" diye sorarsanız kesinlikle kaynatma yöntemini önerilmiyor. Çünkü bu yöntem ıhlamurun polifenol içeriğinin azalmasına neden olur ve sağlığı koruyucu tüm etki kaybolur.

Bu nedenle ıhlamur çiçeklerini antioksidan kapasite için en optimal sıcaklık olan 80-90 derecedeki sıcak suda, 5-10 dakika demleyerek tüketilmesi öneriliyor. Demlediğiniz ıhlamurun içerisine damak zevkinize göre çubuk tarçın, karanfil, limon, bal gibi besinleri ekleyerek lezzetini artırabilirsiniz.

Bir tatlı kaşığı miktarındaki kurutulmuş ıhlamur çiçeği ve yaprak karışımının üzerine 1 bardak kaynar su dökülmeli ve 10 dakika süreyle demlendikten sonra içilmelidir.

Ayrıca ıhlamur çiçeğinin soğuk infüzyonu, sıcak yaz günlerinde canlandırıcı bir etkiyle susuzluğu giderebilir. Menopozla ilgili hafif sıcak basmaları için de kullanılır.

1 avuç taze ıhlamur çiçeğini 1 litre suyla birleştirerek soğuk suda ıhlamur çiçeği infüzyonu yapılabilir. Fiziksel egzersiz veya masajdan sonra soğuk ıhlamur çayı, çözünmüş atık ürünlerin atılımını vücudun temizlenmesini destekler.