Ihlamur neye iyi gelir? İlacın yerini alan alternatif tedavi: Bu bilgileri ilk kez okuyacaksınız! Bunu kimse bilmiyor

Ihlamur ağacı Ihlamur bitkisi, boyu 25 ile 30 metre arasında uzayan bir ağacın çiçekleri olma özelliğini taşır. Ihlamurun kokusu çok uzak mesafelerden bile içimizi hoş edecek derecede güzeldir. Bu yüzden ülkemizde bahçelerde, balkonlarda ve birçok yerde ıhlamur ağacına rastlamak mümkündür. Bu kadar güzel kokan bir bitkinin yapraklarının da şifa saçtığını eminim hepiniz biliyorsunuzdur.

Özellikle kış aylarında ıhlamur yapraklarıyla yapılan çaylar birçok hastalığa iyi gelmektedir. Bal, limon ve ıhlamur üçlüsüyle yaptığınız karışımlar ise tam bir şifa kaynağıdır. Ihlamurun içeriğinde, kalsiyum, A vitamini, B6 vitamini, tanin, glikoz ve şeker bulunmaktadır. İçeriğinde bu saydığımız mineral ve vitaminler dışında pek çok faydalı maddeyi ihtiva eden ıhlamuru evimizden eksik etmemeliyiz.

Ihlamur Neye İyi Gelir?

Öksürük

Ihlamur soğuk algınlığı ya da üşütmeye bağlı olarak gelişen öksürüğe iyi gelmektedir. Balgam söktüren, öksürüğe iyi gelen bitkilerden biri olan ıhlamur mikropları temizleyip solunum yollarında oluşan tahribatı en aza indirir. Bu yüzden soğuk algınlığına bağlı olarak gelişen öksürük durumlarında ıhlamur çayını hazırlayıp gönül rahatlığıyla içebilirsiniz.

Direnci Arttırır

Ihlamur özellikle kış aylarında vücut direncini arttırıcı bir özelliğe sahiptir. Kışın her gün düzenli olarak içeceğiniz ıhlamur çayı vücut ısınızı arttıracak böylece üşüme sorunu yaşayanlar bu soruna ıhlamur ile çare bulmuş olacaklardır.

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Soğuk Algınlığına İyi Gelir

Eğer soğuk algınlığı problemi yaşıyorsanız kesinlikle bal limon ve ıhlamur üçlüsünden demleyeceğiniz çayı tüketebilirsiniz. Limonlu ve ballı ıhlamur çayı gerçekten soğuk algınlığına çok iyi gelmektedir.



Sakinleştirir

Ihlamur çayını demledikten sonra çayın içine karanfil ekleyin. Karanfilli ıhlamur çayının en önemli özelliği sinirleri yatıştıran ve sakinleştirici bir özelliğe sahip olmasıdır. Ancak gece geç saatlerde ıhlamur çayı içmemeye de dikkat edin. Çünkü gece geç saatlerde içeceğiniz ıhlamur çayı uykunuzu kaçıracaktır.

Cilt için faydalıdır

Ihlamur hem birçok hastalığa iyi gelmekte hem de cilt sağlığına iyi gelmektedir. Kaynattığınız ıhlamur yapraklarının suyunu pamuk ile göz kapaklarınızın üstüne koyun ve bekleyin. Gözlerinizi kapatıp bu işlemi yaparak, hem göz kapaklarınızı dinlendireceksiniz hem de göz çevresinde oluşan çapaklara ve bakterilere de çözüm bulmuş olacaksınız.

Cilt Lekelerine İyi Gelir

Demliğe koyduğunuz ıhlamur yapraklarını yumuşayıncaya kadar kaynatın. Daha sonra ıhlamur suyu ile cildinizi yıkayın. Ihlamurun cilt lekelerine de iyi geldiği söylenmektedir.

– Ihlamur saç sağlığına iyi gelir,

– Ihlamur terlemeyi sağlar,

– Ihlamur çayı sindirim sistemi hastalıklarına iyi gelmektedir,

– Ihlamurun kalp sağlığına iyi geldiği de söylenmektedir,

– Ihlamur hipertansiyona iyi gelebilmektedir,

– Ihlamur kansızlığa iyi gelir,