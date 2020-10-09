İHH’nın yetim sayısı 100 bini aştı

Dünyadaki yetim ve kimsesiz çocuk sayıları doğal ya da insan eliyle üretilen krizler nedeniyle her geçen gün artıyor.

140 Milyon yetim çocuk

Savaş ve çatışmalar, doğal afetler, salgın hastalıklar, ekonomik yoksulluk, göç hareketleri gibi sorunlar nedeniyle yetim sayısı tüm dünyada giderek artmaktadır. Unicef’in 2020 verilerine göre Dünya’da 0-18 yaş aralığında 140 milyondan fazla yetim çocuk bulunuyor.

Özellikle yetim sayılarının çok yüksek olduğu Suriye, Irak, Doğu Türkistan, Somali, Mali, Sudan, Filistin, Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mısır, Kenya, Nijerya, Yemen, Myanmar ve Cezayir gibi ülkelere bakıldığında buraların ya sıcak çatışma bölgeleri ya baskıcı rejimlerin hüküm sürdüğü coğrafyalar ya da yakın geçmişte büyük çatışmaların yaşandığı yerlerdir.

Yetimlerin büyük kısmı, İnsan kaçakçılığı, çocuk askerliği, çocuk işçiliği, organ mafyası, madde bağımlılığı, suç örgütleri, fuhuş ve dilenci şebekeleri gibi tehditlere açık durumdalar. İstismar gruplar ise sahipsiz kalan milyonlarca yetim çocuğa ulaşıp onları kendi çıkarları için kullanıyor.

Günümüzde 30’dan fazla ülkede yaklaşık 300.000 çocuğun aktif olarak savaştırıldığı, dünya genelinde 5-17 yaş arası en az 218 milyon çocuk işçi olduğu ve bunların en az 73 milyonu tehlikeli işlerde çalıştırılıyor.

100 bininci yetim Azerbaycan’dan

1992 yılından bu yana yetimlere yönelik çalışmaları bugün 52 ülkede devam eden İHH, Yetim Sponsorluk desteği ile 100 bininci yetimi olan Hatice ve ablası Ellada, kardeş ülke Azerbaycan’ın Zakatala kentinde yaşıyor.

100 bininci yetim olan 11 yaşındaki Hatice ve ablası Ellada’nın babaları Azerbaycan Karabağ’da harp vazifesini yaparken çığ düşmesi sonucu ağır yaralanarak 2020 yılında hayatını kaybetti. Babasız kalan Hatice ve Ellada, İHH’nın yetim sponsorluk sistemine dahil edildi.

Hayali doktor olmak

Azerbaycanlı yetim Hatice, okuyup doktor olmak ve parası olmayan insanları ücretsiz tedavi etmek istiyor. Doktor olduğu zaman babasının kabrine gidip “Baba ben senin arzunu yerine getirdim doktor oldum” demeyi hayal ediyor.

Bu sistemle çocukları himaye altına alan İHH, düzenli bağışlarla yetim çocukların eğitim, sağlık, barınma, gıda ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bugün 50 ülkede 100 bin 148 yetim destekleyen İHH, 13 ülkede 38 yetimhane, 1 rehabilitasyon ve 1 yetim eğitim merkezi ile hizmet vermeye devam ediyor.

Destek için

Hayırseverler de yetiştirilen yetimlerin genç bir kız ya da delikanlı olduklarında devam eden ihtiyaçlarına yardımcı olabilir, üniversite ya da mesleki eğitimlerinde yanlarında durmaya devam ederek hayallerini gerçekleştirmelerine vesile olabilirsiniz.

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Yetim Eğitim Sponsorluğu aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki ve Türkiye’deki yetimlere burs yardımında bulunmak isteyen bağışçılar, YETIM yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Ayrıca İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine YETIM koduyla projeye destek olunabiliyor.