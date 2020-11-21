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Aktüel İHH'den İdlib'deki yetimhanede barınan çocuklara kıyafet desteği
Aktüel

İHH'den İdlib'deki yetimhanede barınan çocuklara kıyafet desteği

Yeniakit Publisher
2020-11-21 14:09:50 -
İHH'den İdlib'deki yetimhanede barınan çocuklara kıyafet desteği

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından İdlib kırsalındaki Şam Yetimhanesi'nde barınan 220 çocuğa kıyafet, oyuncak ve kırtasiye seti dağıtıldı.

Vakfın Suriye Çalışmaları Yetim Birimi Sorumlusu Erdal Ağca, yazılı açıklamasında, savaş mağduru Suriyeli yetimleri desteklemeyi sürdürdüklerini belirtti.

Suriye'deki 12 bin 515 yetime her ay düzenli nakdi destek verdiklerini bildiren Ağca, şunları kaydetti:

"Şam Yetimhanesi, Suriye'de yaşayan çok sayıda yetim çocuğumuzun anneleriyle huzur ve güven içinde yaşamlarına devam edebilmelerine olanak sağlayan tesislerimizden biri. 86 blok evin bulunduğu yetimhanemizde, savaşa rağmen kendilerini yetiştirebilmeleri için çocuklarımıza gereken her türlü desteği veriyoruz. Burada yaşayan 220 yetim çocuğumuza kıyafet, oyuncak ve kırtasiye seti gibi çeşitli malzemelerin bulunduğu hediye paketleri verdik. Bu hediyelerimiz sayesinde yetimlerimizin yüzleri güldü. Yetimlerin gıda, eğitim, barınma ve sağlık gibi temel ihtiyaçları da burada karşılanıyor."

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