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İHH'den İdlib ve Halep'te 9 bin 244 yetim için nakdi yardım

Yeniakit Publisher
2020-07-10 14:49:32 -
İHH'den İdlib ve Halep'te 9 bin 244 yetim için nakdi yardım

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nca, "Yetim Sponsorluk Sistemi" kapsamında, Suriye'nin İdlib ve Halep kentlerinde yaşayan 9 bin 244 yetim çocuk için nakdi yardım yapıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, savaşa rağmen yetimlerin bir geleceğinin olması için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti.

Yetimlere düzenli olarak nakdi destek verildiğini anlatan Tosun, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'de 10 yıldır devam eden iç savaş çok sayıda çocuğu yetim bıraktı. Bu mağduriyeti en aza indirerek ülkelerini yeniden inşa edecek bireylerin yetiştirilebilmesi amacıyla yetim sponsorluk sistemimizi sürdürüyoruz. Bu sistem sayesinde her ay düzenli olarak 9 bin 244 Suriyeli yetimimize sosyal nakdi destek veriyor ve onların en asli ihtiyaçlarını gidermiş oluyoruz. Maalesef Suriye'deki iç savaştan en çok yetimler etkilendi. Bu yaraları sarmak için yürüttüğümüz yetim sponsorluk sistemi bağışçılarımızın katkılarıyla devam ediyor. Daha fazla yetime sahip çıkabilmek için vicdan sahiplerinin desteklerini talep ediyoruz."

Öte yandan, "Yetim Sponsorluk Sistemi" ile 51 ülkede 96 binden fazla yetime düzenli olarak sosyal nakdi desteği verildiği, ayda 125 lirayla bir yetimin eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma ihtiyaçlarına katkı sağlandığı vurgulandı.

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