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Aktüel

İHH'dan polise sahurluk ikramı

Yeniakit Publisher
2020-05-04 12:23:40 -
İHH'dan polise sahurluk ikramı

İSTANBUL (AA) - İHH İstanbul Arama Kurtarma Gönüllü Motorize ve İHH Gönüllü Off-Road ekibi, emniyet mensuplarına sahurluk dağıttı.

İHH açıklamasına göre, 5 bin kişiye sandviç, su, meyve suyu, kek ve maske ulaştırılırken, polislerin yanı sıra sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara da yardım dağıtıldı.

İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, şunları kaydetti:

"Koronavirüsle birlikte başta Türkiye olmak üzere tüm dünyadaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İHH olarak bu ramazan ayında çalışmalarımızı erkene aldık. Türkiye'deki çalışmalarımızda gıda ve hijyen paketlerini dağıtmaya başladık ve bunu sürdürüyoruz. Daha önce nasıl 30 hastanede 20 bin sağlık çalışanımıza hayırseverlerimizin destekleriyle hediye paketleri ulaştırdıysak, aynı şekilde motorize ve off-road ekiplerimizle güvenlik güçlerimize hediye paketlerimizi dağıtıyoruz."

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