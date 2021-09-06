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İHH'dan Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahiplerine battaniye yardımı
Gündem İHH'dan Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahiplerine battaniye yardımı
Gündem

İHH'dan Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahiplerine battaniye yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son İsrail saldırılarından zarar gören Filistinli ailelere insani yardım dağıttı.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 21:20:00 -
İHH'dan Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahiplerine battaniye yardımı

İHH İnsani Yardım Vakfı Gazze Ofisi Medya Sorumlusu Mahmud eş-Şurefa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın İsrail'in geçen mayıs ayında düzenlediği saldırılardan mağdur olan 581 Filistinli aileye insani yardım dağıttığını belirtti.

İhtiyaç sahibi ailelere, battaniye, yatak, yastık ve çarşaf yardımları dağıtıldığını ifade eden Şurefa, gelecek günlerde zor ekonomik şartlar altında olan Gazze halkına yardımların süreceğini ekledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas'la varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti. İsrail'in 11 gün süren saldırılarında 66'sı çocuk toplam 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 bine yakın kişi yaralanmıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

 

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