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Aktüel İHH’dan depremzede çocuklara psikososyal destek çalışması
Aktüel

İHH’dan depremzede çocuklara psikososyal destek çalışması

İHH İnsani Yardım Vakfı’na bağlı Reyhanlı Eğitim Kampüsü’nde depremden etkilenen bin çocuğa uzman ekiplerce psikososyal destek hizmeti veriliyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 20:58:00 -

Türkiye’nin 10 ilinde etkili olan deprem, Hatay’da büyük bir yıkıma sebep oldu. Depremde evi yıkılan aileleri Hatay’daki Reyhanlı Eğitim Kampüsü’nde ağırlayan İHH İnsani Yardım Vakfı,depremzede çocuklar içinde kampüs içerisinde psikososyal destek çalışması yürütüyor.

İHH Psikoloğu Şevket Kalkan, bini çocuk olmak üzere 2 binden fazla depremzedenin kampüste misafir edildiğini söyledi.

“Yoğun bir çalışma yürütülüyor”

Kalkan, depremin oluşturduğu travmanın etkisini çocukların üzerinden silmek için alanında uzman psikologlarca yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, ‘‘Reyhanlı Eğitim Kampüsü müstakil tip evlerden oluşup çok geniş açık alanlara sahip bir tesis. Bu nedenle açık havada klasik oyunlar, resim yapma gibi etkinlikler ve birebir görüşmelerle bin kadar depremzede çocuğumuz bu hizmetimizden faydalanıyor. Ayrıca yetişkinler içinde gerekli travma terapi çalışmalarını yürütüyoruz’’ dedi.

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