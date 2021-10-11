İHH’dan Afganistan’da 15 bin kişiye yardım

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 25 yıldır bölgede faaliyet yürüten İHH, 18 milyon insanın yardıma muhtaç olduğu Afganistan’da, “Yalnız Bırakma” sloganıyla bir yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında İHH ekipleri, önce Afganistan’ın başkenti Kabil ile diğer kentlerine çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek durum tespiti yaptı. Daha sonra hayırseverlerin destekleriyle bu bölgelerde gıdaya muhtaç olan ailelere insani yardım gerçekleştirildi. Son süreçte İHH, en ücra köylerde yaşayan yetim aileleri ve engelli vatandaşlardan, mülteci kampları ve hastanelere kadar birçok farklı sahada bu çalışmaları uyguladı. Yaklaşık 60 tonu bulan yardımlardan 15 bin kişi istifade etti.