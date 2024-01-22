İHH’dan 2023’te Filistinli on binlerce kişiye destek

Gazze’de soykırım yapan apertheid rejimi işgalci İsrail; kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor. 7 Ekim’den bu yana 24 bin 448 kişi hayatını kaybetti, 61 bin 504 kişi ise yaralandı. Hayatın kaybedenlerin en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü ise kadın. Gazzeliler; soykırım, katliamlar ve abluka sebebiyle çok zor şartlar altında hayatlarına devam ediyorlar.

220 bin kişiye sıcak yemek

Uzun yıllardır Filistin’de insani yardım çalışmalarında bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, 2023 yılında da çalışmalarına devam etti. Çalışmalar kapsamında, 14 bin 595 aileye gıda paketi dağıtıldı ve 219 bin 865 kişiye sıcak yemek ikram edildi. Vakıf tarafından ayrıca Filistin’e bin 33 tanker içme suyu ulaştırıldı.





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Farklı alanlarda destek

7 Ekim sonrasında da Filistinli ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarını sürdüren İHH, yiyecek ve barınma malzemelerinden oluşan 8 TIR ve muhtelif tıbbi malzemelerden oluşan 1 TIR’ı da Filistin’e gönderdi. 2023 yılı Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında ise, Gazze Şeridi’nde 28, Batı Şeria’da ise 5 büyükbaş hayvan kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Kesimi yapılan 2 bin 520 hisse de dondurulmuş et olarak Gazze’ye gönderildi ve dağıtımları gerçekleştirildi.

Öte yandan, İHH tarafından alımı yapılan 3 ambulansın ilerleyen günlerde Gazze’ye ulaştırılması amaçlanıyor.

Yardım çalışmaları sürüyor

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 2023 yılı içerisinde Filistin’de yapılan diğer yardım çalışmaları ise şu şekilde:

-1 TIR içme suyu

-30 adet büyükbaş adak akika kurbanı kesim ve dağıtımı

-Bin 43 kişiye nakdi yardım

-500 bebek bezi ve maması

-Gözünü kaybeden 10 Filistinli yaralıya protez göz tedavisi

-198 öğrenciye kırtasiye seti ve çanta dağıtımı

-Bin adet ilk yardım çantası

-Bin 786 adet poşet ekmek

-Bin 253 aileye battaniye desteği

-Bin 906 adet hijyen paketi

-Gazze’deki Hayfa Hastenesi’ne 2 adet işitme cihazı ve 1 izole odası

-Alawde Hastanesi’ne 2 adet kalp şok cihazı

-Alzahraa Hastanesine sarf malzemeleri temini

-3 farklı hastaneye ilaç desteği

-455 aileye kışlık destek paketi

-Yeniden imar Projesi kapsamında 2 evde onarım

-500 çocuğa elbise dağıtımı

-116 adet hasta bezi.

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Filistin’deki insani yardım çalışmaları devam ediyor.

Destek olmak için

Gazze halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden GAZZE yazıp 3072’ye kısa mesaj göndererek 30 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH İnsani Yardım Vakfı’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da vakfın banka hesap numaralarına açıklama kısmına GAZZE yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.