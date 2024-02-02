İHH’dan 2023 yılında Suriye’deki 570 bin kişiye yardım

Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki sığınmacı kamplarında ve merkezi yerleşim yerlerinde yaşayan savaş mağduru sivillere, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından 2023 yılı boyunca 42 bin ton ağırlığında 1658 TIR dolusu insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

İHH Suriye Çalışmalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Yakup Işık, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye içerisindeki sivillere yönelik insani yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Işık, 2023 yılı içerisinde Suriye’de yapılan yardım çalışmaları hakkında şöyle konuştu: "Geçtiğimiz 2023 yılı boyunca Hatay ve Kilis’te bulunan sınır kapıları üzerinden 1658 TIR dolusu insani yardım malzemesini Suriye'ye gönderdik. TIR’ların içerisinde ağırlıklı olarak gıda, ekmek, battaniye, yakacak, kıyafet, çadır, hijyen paketleri ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri bulunuyordu. Bu malzemeleri çadır kentler ve çeşitli merkezi yerleşim bölgelerindeki savaş mağduru ailelere dağıttık. 2011 yılından bu yana Suriye’ye gönderdiğimiz toplam TIR sayısı ise 28 bin rakamını geçti." diye konuştu.

2011’den bu yana yardımlar sürüyor

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Işık, 2023 yılında Suriye’ye götürülen yardımların önemli ihtiyaçları karşıladığını belirterek, ‘‘Suriye’de yürüttüğümüz faaliyetler kapsamında 2023 yılı içerisinde 570 binden fazla sivile insani yardım malzemesi ulaştırdık. Önümüzdeki süreçte de çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

İHH, Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke içerisinde çeşitli alanlarda insani yardım çalışması yürütüyor.

Destek olmak için

Bağış yaparak Suriye halkına destek olmak isteyen hayırseverler, SURİYE yazıp 3072’ye SMS göndererek 30 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına SURİYE yazarak yardım edebiliyor.