  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İHH, yetim çocuklara tablet hediye edecek
Aktüel

İHH, yetim çocuklara tablet hediye edecek

Yeniakit Publisher
2020-09-20 11:51:25 -
İHH, yetim çocuklara tablet hediye edecek

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, pandemi sürecinde uzaktan eğitime devam eden yetim çocuklara tablet hediye edecek.

İHH'dan yapılan yazılı açıklamada, eğitimin yeniden başlamasıyla birçok öğrencinin evinden derslerine devam ettiği belirtilerek, uzaktan eğitim için imkanı olmayan yetim çocukların ise derslere katılamadığı aktarıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve eğitimcilerin gayretiyle operatör firmalarının data hediyeleriyle katkı sağladığı eğitim seferberliğine İHH İnsani Yardım Vakfının da destek sağladığına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitimde Dayanışma Vakti' adını verdiği yeni kampanya ile birlikte İHH, Yetim Sponsorluk Sistemi'yle Türkiye’de destek olduğu yetim çocuklara, uzaktan eğitimlerine devam edebilmeleri için tablet hediye edecek. Yetimlere hediye edilecek olan tabletlerin dahili hafızası 32 GB, ekran boyutu 10" ve içerisinde 4G teknolojisi bulunacak."

Açıklamada, İHH'nın, Yetim Sponsorluk Sistemi ile Türkiye ve dünyada toplamda 99 bin 568 yetime yardım ettiği ve bu yetimlerin 14 bin 900'ünün de Türkiye'de bulunduğu ifade edildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doktorlar Mesut Yılmaz'dan umudu kesti
Siyaset

Doktorlar Mesut Yılmaz'dan umudu kesti

Bir süre önce beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumunun kötü olduğu, doktorların umudu kestiği açıklandı...
Macron Türkçe paylaşım yapmıştı... Erdoğan'dan net cevap!
Siyaset

Macron Türkçe paylaşım yapmıştı... Erdoğan'dan net cevap!

Sürekli Türkiye'ye yönelik provokatif eylem ve açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Türkçe bir paylaşım yaparak "diyal..
Putin: Bizi buna zorladılar
Dünya

Putin: Bizi buna zorladılar

Rusya, ABD'nin 2002'de anti-balistik füze anlaşmasından çekilmesinin, kendilerini hipersonik silah geliştirmeye zorladığını söyledi. ..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı