0553 313 94 23

İHH ve Fetih-Der’den İdlib’e yardım konvoyu

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Fetih-Der tarafından Suriye’nin İdlib ili kırsalındaki kamplarda yaşayan savaş mağduru sivillere gönderilmek üzere 30 araçtan oluşan ‘’Yalnız Değilsiniz’’ yardım konvoyunun ikincisi sevk edildi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 13:57
İHH ve Fetih-Der’den İdlib’e yardım konvoyu

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Fetih-Der tarafından Suriye’nin İdlib ili kırsalındaki kamplarda yaşayan savaş mağduru sivillere gönderilmek üzere 30 araçtan oluşan ‘’Yalnız Değilsiniz’’ yardım konvoyunun ikincisi sevk edildi.


İHH Suriye Çalışmaları Bab-el Hava Ofisi Sorumlusu Yusuf Tunç, savaş mağduru siviller için 2 bin adet gıda kolisi ve 2 bin koli temiz içme suyunun hazırlandığını söyledi.


Yaptıkları yardımlarla savaş mağduru sivillerin yaralarını sarmak istediklerini belirten Tunç, "Son 1 yılda Suriye rejiminin İdlib kırsalına yönelik saldırıları nedeniyle en az 1 milyon insan Türkiye sınırına yakın bölgelere sığındı. Yanlarında hiçbir ihtiyaç malzemesi getiremeyen siviller, kış mevsiminin de yaklaşmasıyla çok zor günler yaşayacak. Bu nedenle Fetih-Der kurumunun da destekleriyle 30 araçtan oluşan bir yardım konvoyu daha organize ettik" ifadelerini kullandı.


Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat ise bombaların altında hayatta kalma mücadelesi veren milyonlarca masum sivilin sessiz çığlıklarına duyarsız kalmamak için bu konvoyu organize ettiklerini belirtti.


Vicdan sahiplerinin bu duruma kayıtsız kalmaması gerektiğinin altını çizen Bulat, mazlumları yalnız bırakmayan hayırseverlere teşekkür etti.


Konuşmaların ardından yardım konvoyu İdlib ili kırsalındaki kamplara doğru yola çıktı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 13:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye mezunu Filistinlilerden Batı Şeria'da sağlık günü
    1. Türkiye mezunu Filistinlilerden Batı..
    2. Kırkağaç'ta kışlada yangın
    3. Rusya'da katliam gibi kaza: 9 ölü, 21..
    4. El ele verip sınıfları boyadılar
    5. Odunpazarı’ndan Gündoğdu Mahallesi’nde..
    6. Mor ekmeğin faydaları anlatıldı
    7. Kantin işletmecilerinden Ataç’a ziyaret
    8. Bekir Pakdemirli sivil havacılığın..
    9. SU-35’in antrenman uçuşu nefes kesti
    10. Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki
    11. 'Kızılcık Gökhan' hainlikte sınır..
    12. HDP Genel Merkezi önünde Diyarbakır’a..
    13. MİT tırları ihanetinde böyle ahkam..
    14. Bodrum'da su alan yat battı
    15. MHP'nin Bayburt mitingi
    16. Tarım ve Orman Bakanlığı OGM alımı..
    17. Bartın Üniversitesi’nde daha yeşil bir..
    18. Açık unuttuğu damperi üst geçide..
    19. Battalgazi’de kantin denetimleri..
    20. Akyurt’ta yasa dışı kenevir..
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...