İHH ve BM’den Suriye’deki ailelere kapsamlı nakdi ve ayni destek projesi

2011 yılından bu yana iç savaşın devam ettiği Suriye’ye yönelik insani yardım çalışmaları devam ediyor.

Gıda, sağlık, barınma ve eğitim gibi birçok alanda çalışma yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye’nin çeşitli bölgelerinde kurduğu ofis ve lojistik merkezleriyle savaş mağduru sivillere destek olmayı sürdürüyor.

Suriye içerisinde Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi ile birçok başarılı proje uygulayan İHH, bu faaliyetlerine gıda güvenliği ve geçim kaynakları alanında bir yenisini daha ekledi.

İHH ve Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin Suriye Sınır Ötesi İnsani Yardım Fonu (SCHF) iş birliğiyle yürütülen "Kuzeybatı Suriye'de En Hassas Durumdaki İnsanlara Nakit ve Ayni Gıda Desteği Sağlanması" adlı proje kapsamında binlerce kişiye yardım ulaştırıldı. 1 Aralık 2023 tarihinde başlayan proje, 31 Ağustos 2024 tarihine kadar 9 ay boyunca kesintisiz olarak sürdürüldü. Proje kapsamında 5 kez nakdi, 3 kez ise ayni yardım dağıtımı yapıldı.

Proje süresince, Afrin ilçesi kırsalındaki Racu bölgesinde bulunan dört köy ve on bir farklı kampta yaşayan bin 150 aileye toplam 371 bin 475 dolar nakdi yardım yapıldı. Nakdi yardım kapsamında, her aileye 325 dolar destek verildi.

Ayni yardım kapsamında ise her ay bin 150 adet olmak üzere 3 ay boyunca toplam 3 bin 450 adet gıda kolisi dağıtıldı. Dağıtılan gıda kolilerinin içeriğinde; 15 kilogram un, 5 kilogram pirinç, 5 kilogram makarna, 5 kilogram bulgur, 6 kilogram kırmızı mercimek, 5 kilogram mercimek, 6 kilogram nohut, 1 kilogram tuz, 5 kilogram şeker ve 5 litre sıvıyağ yer aldı. Engelli ve yaşlı bireylerin bulunduğu 227 aileye de pazara erişim konusunda ek destek sağlandı.

Projeden bin 150 ailedeki 5 bin 510 kişi doğrudan istifade etti.