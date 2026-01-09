İHH Ukraynalı savaş mağdurlarına gönderdiği 4 tırlık yardımın dağıtımına başladı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Ukrayna'daki savaş mağdurlarına yönelik birçok yardım çalışmasında bulunan İHH, son olarak ülkeye 4 tırlık yardım malzemesi gönderdi. Yardımların Kiev'e ulaşmasının ardından ilk dağıtım Kırım Tatarları Dini İdaresi Genel Merkezi'nde düzenlenen programda yapıldı. Programa, Türkiye'nin Ukrayna Büyükelçisi Levent Bilgen, İHH yetkilileri ve yerel sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

İHH'nın Ukrayna’daki dağıtım çalışmalarına, Kırım Fondu ve Kırım Tatarları Dini İdaresi de destek veriyor.

“Bize ihtiyaç duyulan her yerde olmaya çalışıyoruz”

Yardım çalışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan İHH Orta Asya ve Kafkasya Birimi Koordinatörü Muhammed Hamza Nedimoğlu, “İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bize ihtiyaç duyulan her yerde olmaya gayret ediyoruz. Ukrayna’da da Kırım Tatarı aileler başta olmak üzere zor günlerinde yanlarında olmamız gerektiği için bugün buradayız. İnşallah yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak zorlu kış şartlarında bir nebze olsun destek olmaya gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İHH İstanbul Kaynak Geliştirme Biriminden Ömer Çağlar da, “4 yıldır savaşın devam ettiği Ukrayna’nın başkenti Kiev’deyiz. Türkiye’den yola çıkan ayni yardım malzemeleri Kiev’e indi. Tasnifleri yapıldıktan sonra ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımı yapılacaktır. Destek veren bağışçılarımıza teşekkür ederiz. Allah kabul etsin. Allah razı olsun” dedi.

157 adet jeneratör gönderildi

Dağıtımına başlanan tırlardan birinde 1100 adet gıda kolisi bulunurken, bir diğer tırda çocuk bezi, kadın pedi, ıslak mendil, şampuan ve sabun gibi hijyen malzemeleri yer alıyor. Bir tır ise kışlık yün fanila taşıyor. Dördüncü tırda da yoğun bir şekilde elektrik sorunu yaşayan sivillerin elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla 157 adet jeneratörün yanı sıra bot ve mont bulunuyor.

Yardım malzemeleri, İHH’nın İstanbul Tuzla’da bulunan Emre Yerli Afet Yönetimi ve Lojistik Merkezi’nden yola çıkmıştı. Uğurlama programına İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay’ın yanı sıra Ukrayna Ekonomi Ateşesi Artem Popov da katılmıştı.