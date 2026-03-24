İHH Türkiye'de 4 bin çocuğa bot ve mont dağıttı

İHH İnsani Yardım Vakfı, kışın en yoğun hissedildiği bölgelerde çocukların sağlığını korumak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlattığı çalışmada, 26 ildeki ihtiyaç sahibi 4 bin çocuğa mont ve bot hediye etti. Çocuklar, ebeveynleriyle birlikte vakfın anlaşmalı olduğu mağazalarda ağırlanarak; kendi bedenlerine uygun, beğendikleri bot ve montları seçerek teslim aldı. Ayrıca Türkiye’nin farklı noktalarında ısınma araçlarının değişkenlik göstermesi nedeniyle, 20 ilde "nakdi destek" modeli uygulandı. Tespit edilen 1200 aileye, hane başına 3 bin TL dağıtıldı. Nakdi yardımların yanı sıra saha çalışmalarıyla fiziki destekler de devam etti. İHH şube ve temsilcilikleri aracılığıyla, kar ve buzlanmanın ulaşımı zorlaştırdığı bölgelerde de yüzlerce ton kömür ve odun ihtiyaç sahibi ailelerin kapısına kadar ulaştırıldı.

Vakıf bölgelerdeki insani yardım faaliyetlerine devam ediyor.