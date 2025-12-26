  • İSTANBUL
Aktüel İHH savaş mağduru Ukraynalılara 4 tır yardım gönderiyor
Aktüel

İHH savaş mağduru Ukraynalılara 4 tır yardım gönderiyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İHH İnsani Yardım Vakfı, kış yardımları kapsamında Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan etkilenen Ukrayna’daki ihtiyaç sahiplerine 4 tırlık yardım malzemesi gönderiyor. Yardım tırları, İHH’nın Tuzla’da bulunan Emre Yerli Afet Yönetimi ve Lojistik Merkezi’nden yola çıktı.

Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan etkilenen sivillere ulaştırılmak üzere hazırlanan 4 tır İHH Tuzla Emre Yerli Afet Yönetimi ve Lojistik Merkezi’nde düzenlenen programla uğurlandı. Yola çıkan tırlar, Ukrayna’da savaştan etkilenen sivillere ulaştırılacak.

157 adet jeneratör gönderildi

Tırlardan birinde 1100 adet gıda kolisi bulunurken, bir diğer tırda çocuk bezi, kadın pedi, ıslak mendil, şampuan ve sabun gibi hijyen malzemeleri yer alıyor. Bir tır ise kışlık yün fanila taşıyor. Dördüncü tırda da yoğun bir şekilde elektrik sorunu yaşayan sivillerin elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla 157 adet jeneratörün yanı sıra bot ve mont bulunuyor.

Tırları uğurlama programında konuşan İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, İHH’nın kış yardım çalışmalarına başladığını belirtti. Atalay, “Bugün Ukrayna’ya 4 tır yardım malzemesi gönderiyoruz. Tırların içerisinde; jeneratör, gıda, hijyen ve giyim malzemeleri var” dedi.

Ukrayna Ekonomi Ateşesi Artem Popov da yardımlar sebebiyle İHH’ya teşekkür etti. Popov, “Buradan gönderilen yardım malzemeleri ve özellikle jeneratörler çok faydalı olacak. Savaş sebebiyle bölgede çok fazla elektrik kesintisi yaşandığı için yoğun ihtiyaç bulunuyor” diye konuştu.

Program, tırların yola çıkışıyla sona erdi.

