İHH Ramazan’da 4 milyon 290 bin kişiye yardım ulaştırdı

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2024 yılı Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine, mazlum ve mağdurlara bağışçılarının desteklerini ulaştırdı. 4 farklı kıtadaki 62 ülkede çalışmalarda bulunan vakıf; iftar ve sahur yemeği ikramlarında bulundu, gıda kumanyası ve bayramlıkların yanı sıra bağışçıların zekat, fitre ve fidyelerini dağıttı. Bu yılki faaliyet sloganını “Ramazan Kardeşliğe Çağrı” olarak belirleyen vakıf, çalışmaları ile yurt içi ve yurt dışında toplamda 4 milyon 290 bin kişiye yardım ulaştırdı.

Vakıf, faaliyetleri kapsamında 20 bin 912 aileye bağışçılarının fitre, fidye ve zekâtlarını ulaştırdı. Ayrıca, Türkiye’de ve yurt dışında toplamda 50 bin 310 çocuğa bayramlık elbise hediye edildi.

Gazze’ye Ramazan’da 70 TIR’lık insani yardım malzemesi

İHH, 7 Ekim’den bu yana işgalci İsrail’in yoğun saldırıları altındaki Gazze’ye yönelik yardım çalışmalarına Ramazan’da da devam etti. Gazze’de vakıf tarafından 2 milyon 22 bin 6 adet iftariyelik sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Ayrıca Ramazan ayı boyunca Gazze’ye, içerisinde çeşitli insani yardım malzemeleri bulunan 70 TIR gönderildi. Vakıf, Gazze’nin kuzeyinde bin 200, güneyinde ise bin çocuğa bayramlık elbise hediye etti.

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Deprem bölgelerinde faaliyetlerde bulunuldu

İHH, Türkiye’deki Ramazan çalışmalarında, toplamda 84 bin 411 adet gıda kartı ve kumanya kolisi dağıtımında bulundu. Dağıtımlardan 420 binden fazla kişi istifade etti. Depremden etkilenen 11 ilde de çalışmalar yürüten vakıf, konteyner kentlerde ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim edilmek suretiyle toplamda 27 bin adet iftariyelik sıcak yemek ikram etti. İnsani yardım çalışmalarının yanı sıra deprem bölgelerindeki konteyner kentlerdeki çocuklara yönelik oyun ve etkinlikler düzenlendi.

Ayrıca Ramazan ayına bir ay kala, İHH tarafından namaz kılınacak cami kalmayan Elbistan ilçe merkezinde hafif çelik malzeme ile 500 kişi kapasiteli bir camii inşa edildi.

27 ülkede iftar ve sahur yemeği ikram edildi

152 bin 33 adeti Suriye’de olmak üzere, 27 ülkede toplamda 945 bin 677 adet iftar ve sahur yemeği ikram edildi. Suriye’de ayrıca, 5 milyon 153 bin 482 adet ekmek, bin 584 adet hijyen paketi ve 614 bin 500 litre su dağıtımı yapıldı.

Öte yandan 7 farklı ülkede İHH’ya bağlı bulunan 33 yetimhanede 2 bin 334 çocuğa Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programı düzenlendi.

4 kıta ve 62 ülkede yardımlar ulaştırıldı

İHH tarafından Afrika, Asya, Orta Doğu ve Doğu Avrupa’da çalışma yürütülen ülkeler şu şekilde: “Türkiye, Suriye, Filistin, Yemen, İran, Fas, Mısır, Ürdün, Libya, Lübnan, Irak, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, K. Makedonya, Sırbistan, Romanya, Polonya, Venezuela, Ekvator, Peru, Küba, Azerbaycan, Afganistan, Gürcistan, Kırgızistan, Ukrayna, Tacikistan, Kazakistan, Moğolistan, Burkina Faso, Çad, Fildişi Sahili, Gana, Gine, Mali, Moritanya, Nijer, Sierra Leone, Togo, Sudan, Somali, Kenya, Etiyopya, Burundi, Tanzanya, Uganda, Güney Afrika, Eswatini, Zimbabve, Malavi, Cibuti, Bangladeş, Pakistan, Endonezya, Myanmar, Bangsamoro, Sri Lanka, Tayland, Nepal ve Vietnam.”