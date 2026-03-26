İran, ateşkese kapıyı kapadı! İstedikleri tek bir şey var

Abbas Arakçi, ABD’nin İsrail çıkarları uğruna bölge ülkelerini gözden çıkardığını savundu. İran Dışişleri Bakanı, “Mevcut politikamız ülkemizi savunmayı sürdürmektir, ABD ile herhangi bir müzakere söz konusu değil” ifadelerini kullandı. Ateşkesin kalıcı bir çözüm getirmediğini de vurgulayan Arakçi, bunun savaşın tekrar etmesine yol açan bir kısır döngü oluşturduğunu belirterek, “Biz ateşkes değil, savaşın tamamen sona ermesini istiyoruz” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran devlet televizyonuna gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ABD İLE MÜZAKERE YOK, ATEŞKES DEĞİL SAVAŞIN SONA ERMESİNİ İSTİYORUZ"

ABD ile müzakere iddialarına ilişkin Arakçi, "Mesajlar yoluyla bazı fikirler söz konusu oldu ve bunlar üst makamlara iletildi. Gerek görülmesi halinde pozisyon alınır ve bu üst düzey yetkililerce açıklanır." dedi.

İranlı Bakan, ABD'nin İsrail çıkarları için bölge ülkelerini feda ettiğini söyleyerek, "Şu anki siyasetimiz ülkeyi savunmaya devam etmektir ve ABD ile müzakere yok." ifadesini kullandı.

Arakçi, ateşkesin savaşı tekrarlayan bir kısır döngü olduğunu belirterek, "Bazı ülkelerin dışişleri bakanları ve liderleri telefonla ateşkes için öneride bulundular, tavrımızı bu görüşmelerde de ilettik. Biz ateşkes istemiyoruz savaşın sona ermesini istiyoruz." diye konuştu.

Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın altyapısına yönelik saldırı tehdidine dair ise "Altyapılarımıza yönelik saldırı tehdidine karşı bir felaketle karşı karşıya kalınacağı konusunda gerekli uyarılar Silahlı Kuvvetler tarafından yapıldı." dedi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI KONUSUNDA TÜM ÜLKELERİ UYARDIK"

Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili de konuşan Arakçi, şunları kaydetti: "Silahlı Kuvvetlerin Hürmüz Boğazı'na girmesi halinde gerilimin artacağı hususunda tüm ülkeleri uyardık. Hürmüz Boğazı bizim kara sularımızda bulunuyor ve bizim hakimiyetimizde. Ayrıca bize göre kapalı değil, sadece düşmana ve onlarla bağlantılı olanlara kapalı. Şu an gemiler boğazdan geçemiyor çünkü sigortaları, savaş koşullarını karşılamıyor. Bazı ülkeler bizimle irtibata geçip boğazdan geçiş talep ettiler ve biz de bazılarını kabul ettik. Şu an Çin, Rusya, Irak, Pakistan, Hindistan ve Bangladeş gemileri geçebiliyor. Bu savaş sonrası da devam edecek."

AVRUPA'YA TAŞ: ÖNEMLİ BİR OYUNCU OLMADIKLARINI GÖSTERDİLER

Savaşın bedelini ABD halkı ile bölge halkının ödediğine vurgu yapan Arakçi, Avrupa ülkelerinin savaşa karşı olduklarına ancak pratikte İran'a yönelik saldırıları kınamadıklarına dikkati çekerek "Avrupa'nın uluslararası arenada önemli bir oyuncu olmadığını gösterdiler." değerlendirmesinde bulundu.

Arakçi, ayrıca ülke dışında mahsur kalan İranlı hacılara ulaşım konusunda yardımcı oldukları için Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Afganistan ve Suudi Arabistan'a teşekkür etti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.