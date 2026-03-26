Üç dev kulüp Okan Buruk'un peşinde! 'Galatasaray'da son sezon'

İngiltere’den Tottenham Hotspur, İtalya’dan Lazio ve Suudi Arabistan’dan Al Ittihad, Okan Buruk ile yakından ilgileniyor. 2022-2023 sezonu başında Galatasaray’ın başına geçen Buruk, geride kalan üç sezonda da şampiyonluk yaşayarak dikkat çekici bir başarı yakaladı. Sarı-kırmızılı ekipte maç başına 2.31 puan ortalaması tutturan 52 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi ise 30 Haziran 2026’da sona eriyor.

HENÜZ YENİ SÖZLEŞME İMZALANMADI

Yeni sözleşme konusunda henüz resmi bir adım atılmaması nedeniye Okan Buruk'un geleceği merak konusu oldu. Kimi zaman Avrupa'dan çeşitli takımlarla anılan deneyimli teknik adamın da geleceği için nasıl bir karar vereceği diğer merak edilen konular arasında.

DURSUN ÖZBEK: BUNLAR İDARİ KARARLAR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Okan Buruk'un sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili kısa bir açıklama yapmıştı. Başkan Özbek, “İdari kararlar. Sezon devam ediyor. Bu kararların alınacağı dönemler bellidir. O dönem geldiğinde bu kararlar Galatasaray'ın faydasına ve geleceğine yönelik alınır. O dönem geldiğinde bunları dikkate alacağız.” demişti.

Medyada çıkan bazı haberlere göre Galatasaray sezon sonu şampiyon olursa Okan Buruk'a yeni sözleşme teklif edilecek. Başkan Dursun Özbek'in de Okan Buruk'un takımdaki istikrarı sağladığını ve şampiyonluğun mimarı olduğunu düşünerek, 2 yıllık yeni bir sözleşme sunmayı planladığı da iddia edildi. Galatasaray sezon sonu yine şampiyon olduğu takdirde Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. kez Süper Lig'de kupaya uzanmış olacak.

OKAN BURUK, LAZİO'NUN ADAYLARI ARASINDA

Sarı-kırmızılı camiada tüm bunlar yaşanırken İtalya basınından konuyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Haber 7 Spor Servisi'nin Tuttomercatoweb'den derlediği bilgilere göre Okan Buruk, İtalya Serie A ekibi Lazio'nun yeni sezon için teknik direktör adayları arasında.

Söz konusu habere göre Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin geleceği oldukça belirsiz. Kulüp yönetiminin üst düzey oyuncuları yönetme, genç oyuncuları geliştirme ve takım yönetimi konularındaki başarısından dolayı Okan Buruk'a güvenebileceği belirtildi. Yönetimin Okan Buruk fikrinden oldukça memnun olduğu aktarılırken daha önce İtalya'da oynamış olması ve İtalyanca konuşabilmesi başarılı antrenörü diğer adaylar arasında öne çıkarıyor.

TOTTENHAM VE AL ITTIHAD'IN DA İLK ADAYI OKAN BURUK

Ayrıca Igor Tutor'un sezon sonu görevinin sona erecek olması nedeniyle teknik direktör arayışında olan İngiliz devi Tottenham'ın da Okan Buruk'la ilgilendiği aktarıldı. Marco Silva ve Roberto De Zerbi de Tottenham'ın takip ettiği antrenörler arasında. Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittıhad'ın ise teknik direktörlük için ilk tercihinin Okan Buruk olduğu vurgulandı.

Haberde Okan Buruk'un özellikle Mauro Icardi ve Victor Osimhen gibi yıldızları yönetme yeteneği göz önüne alındığında en ilgi çekici ve aranan isimlerden biri olduğu bilgisi yer aldı. Öte yandan Galatasaray'da kazandığı şampiyonluklar, Avrupa'daki etkili oyunu ve son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı da Okan Buruk'u öne çıkaran diğer etkenler.

KARİYERİNDE 7 KUPA KAZANDI

Galatasaray'la son 3 sezondur üst üste şampiyon olan Okan Buruk, 2019-2020 sezonunda da Başakşehir'i şampiyon yaptı. Sarı-kırmızılı takımın başında Süper Lig şampiyonluklarının yanı sıra 1 Türkiye Kupası ve 1 de Türkiye Süper Kupası kazanan deneyimli teknik adam 2017-2018 sezonunda ise Akhisarspor'la Türkiye Kupası'nda zafere ulaştı. Galatasaray'ın başında toplam 195 maça çıkan Okan Buruk, bu karşılaşmalarda 141 galibiyet alırken 27 maçtan beraberlikle, 27 maçtan da yenilgiyle ayrıldı. Profesyonel teknik adamlık kariyerinde Galatasaray'ın yanı sıra Başakşehir, Çaykur Rizespor, Akhisarspor, Göztepe, Sivasspor, Gaziantepspor ve Elazığspor'u çalıştıran Okan Buruk, A Milli Takım'da da yardımcı antrenörlük yaptı.