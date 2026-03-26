ABD, İran'a verilen zararın boyutlarını açıkladı
Dünya

ABD, İran’a verilen zararın boyutlarını açıkladı

ABD, İran'a verilen zararın boyutlarını açıkladı

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, İran’da vurulan stratejik hedef sayısının 10 bine ulaştığını bildirdi. İran’ın deniz gücünü ve füze kapasitesini büyük oranda kaybettiğini belirten Cooper, "İran artık denize açılamıyor; askeri üretim tesislerinin üçte ikisi devre dışı bırakıldı" açıklamasında bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, yayınladığı video mesajla "Epic Fury Operasyonu"ndaki son durumu dünya kamuoyuyla paylaştı. Cooper, ABD ve İsrail’in ortak operasyonlarıyla İran’ın savunma ve saldırı kabiliyetine ağır darbe indirildiğini vurguladı.

"10 BİNİNCİ HEDEF VURULDU"

Operasyonun planlanan takvimin ilerisinde gittiğini kaydeden Amiral Cooper, ulaşılan eşiği şu sözlerle ifade etti:

"Sadece birkaç saat önce 10 bininci İran hedefini vurduk. Ve başardıklarımızı müttefikimiz İsrail’in başarılarıyla birleştirirsek, bu binlerce hedef daha anlamına geliyor. Bu da birlikte daha güçlü olduğumuzu açıkça gösteriyor."

DENİZ VE FÜZE GÜCÜNE AĞIR DARBE

İran’ın bölgedeki deniz nüfuzunu kaybettiğini savunan Cooper, donanmadaki yıkımın boyutuna dikkat çekti:

"İran Donanması'nın en büyük gemilerinin yüzde 92'sini imha etmiş durumdayız. Artık denize açılamıyorlar. Benim operasyonel değerlendirmem odur ki, artık bölgede ve dünya çapında anlamlı bir şekilde deniz gücü ve nüfusu yansıtma yeteneklerini kaybettiler."

B-52 VURGUSU VE ÜRETİM TESİSLERİ

Cooper, İran’ın İHA ve füze fırlatma oranlarının yüzde 90’dan fazla düştüğünü, tersane ve üretim tesislerinin ise üçte ikisinden fazlasının hasar gördüğünü belirtti. Özellikle 32 ton mühimmat taşıma kapasitesine sahip B-52 bombardıman uçaklarının operasyondaki kritik rolüne değinen Amiral, "ABD'nin savaş kabiliyeti artmaya devam ederken İran'ın savaş kabiliyetinin azaldığı yönündedir" değerlendirmesinde bulundu.

