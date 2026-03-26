İsrail’in korkulu rüyası: Seksen yıl laneti!

Modern İsrail Devleti, kuruluşunun 80. yılına yaklaşırken hem iç politikada hem de uluslararası arenada ciddi bir varoluşsal tartışmanın odağında yer alıyor. Yahudi tarihinde “Sekizinci On Yıl Laneti” olarak anılan bu kavram, geçmişte kurulan bağımsız Yahudi devletlerinin hiçbirinin 80 yılı aşamaması gerçeğine dayanıyor.

Tarih Tekerrür mü Ediyor?

Yahudi inancına ve tarihsel kayıtlara göre:

Birinci Tapınak Dönemi: Kral Davud ve Süleyman tarafından kurulan krallık, 80. yılında iç bölünmeler nedeniyle parçalandı.

Haşmonayim Krallığı: İkinci Tapınak döneminde kurulan bu devlet de benzer şekilde 80. yılını göremeden Roma egemenliğine girerek yıkıldı.

1948 yılında kurulan modern İsrail, 2028 yılında bu kritik "80 yıl" eşiğine girecek. Birçok din adamı ve analist, bugünkü toplumsal ayrışmayı bu tarihi döngünün bir parçası olarak görüyor.

Talmud’un Uyarısı: Kamza ve Bar Kamza (Gittin 55b-58a)

Bu lanetin temelindeki "ahlaki çöküş" ve "sebepsiz nefret" kavramları, Babil Talmudu’nun Gittin bölümünde (55b-58a) anlatılan meşhur Kamza ve Bar Kamza hikayesiyle sembolize edilir.

Hikayenin Özü: Bir davette yapılan küçük bir kişisel hata ve toplumun ileri gelenlerinin bu haksızlığa sessiz kalması, toplumsal nefretin fitilini ateşler. Talmud, Kudüs’ün yıkılışını askeri güçten ziyade, toplum içindeki bu "sebepsiz nefret" (Sinat Chinam) ve ahlaki yozlaşmaya bağlar.

Gazze’deki Soykırım ve Ahlaki İflas

Günümüzde İsrail’in son 4 yıldır, özellikle Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar ve soykırım boyutuna varan saldırılar, bu "ahlaki yozlaşmanın" en somut göstergesi olarak kabul ediliyor.

Toplumsal Nefret: İsrail toplumu, kendi içinde aşırı sağcı ve seküler kesimler arasında derin bir bölünme yaşarken; Gazze’de sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik uygulanan sistematik şiddet, devletin etik temellerini sarsıyor.

Küresel Tecrit: Gazze’de yaşanan insanlık dramı, İsrail’in dünya kamuoyundaki meşruiyetini yitirmesine ve evrensel ahlaki değerlerden kopmasına neden oluyor.

İçten Çöküş: Talmudik uyarılarda olduğu gibi, dış tehditlerden ziyade toplumun vicdanını kaybetmesi ve "adaletin" yerini şiddetin alması, 80. yıl lanetinin en büyük habercisi olarak yorumlanıyor.

Şeyh Yasin 27 Yıl Önce Söylemişti, İsrailli General de Doğruladı: "2027’yi Göremeyecekler!"

Filistin direnişinin manevi önderi Şeyh Ahmed Yasin’in 1999 yılında Al Jazeera ekranlarında dile getirdiği o tarihi öngörü, bugün sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Şeyh Yasin’in "İsrail 2027’de yıkılacak" sözleri, bugün bizzat İsrailli üst düzey isimler tarafından itiraf ediliyor.

Emekli İsrailli Tümgeneral Yitzhak Brik, işgal rejiminin içten yaşadığı derin parçalanma ve dünyada yükselen nefret dalgasına dikkat çekerek sarsıcı bir uyarıda bulundu: "100. yılımıza ulaşmadan yıkılacağız."