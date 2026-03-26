26 Mart 1974: Dr. Mehmet Ragıp İmamoğlu'nun vefatı (Müftü)

1927 yılında Bayburt’un Pulur köyünde dünyaya geldi. İlk tahsilini bitirdikten sonra, ilmini arttırmak üzere çeşitli çalışmalar yaptı. 1949 yılında Diyanet İşleri Başkanlığının açtığı imtihanda başarı göstererek, Torul Vaizliğine atandı, 1951 - 1960 yılları arasında Gümüşhane Müftülüğü yaptı.



Bu süre içerisinde dışardan Devlet Ortaokul ve Lise imtihanlarını verdi. 1960 yılının sonlarına doğru Diyanet İşleri Başkanlığı Gezici Vaizliğine atandı. Aynı yıl Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine kaydoldu. 1964 yılında bu Fakülteden mezun oldu. Bu tarihten 1971 yılına kadar Ankara Müftülüğü görevini yaptı.







1971 yılının başlarında Ankara Müftülüğünden ayrılarak, İlahiyat Fakültesine Arapça Okutmanı olarak atandı. Bu Fakültenin Tefsir Kürsüsünde “İmam Ebû Mansur el-Mâturîdî ve Te’vilâtu’l-Kur’an’daki Tefsir. Metodu” tezi ile 1973 yılında “İlahiyat Doktoru” oldu.



Fransızca, Arapça ve Farsça dillerini bilen merhumun “İyilerin Ahlakı” ve “Hadis Mecmuası” adlarında basılmış iki eseri mevcuttur. Ayrıca birçok gazete ve Dergilerde yayınlanmış yazıları vardır. Dr. Mehmet Ragıp İmamoğlu, 26 Mart 1974 tarihinde vefat etmiştir. (Gümüşhane Müftülüğü/Diyanet)