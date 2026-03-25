İran’dan tazminat ve Türkiye şartı! Tahran, ABD'nin ateşkes teklifini reddetti

İran devlet televizyonunun yayımladığı habere göre, üst düzey bir yetkili ülkesinin savaşı ancak kendi belirleyeceği şartlar yerine getirildiğinde sona erdireceğini söyledi.

Yetkili, “İran savaşı ne zaman sona erdireceğine kendisi karar verecek ve bu ancak kendi koşulları karşılandığında mümkün olacak” ifadelerini kullandı.

ŞARTLARIMIZI KABUL YOKSA MÜZAKERE DE YOK

Aynı yetkili, mevcut şartlar altında herhangi bir müzakerenin söz konusu olmadığını vurguladı.

İranlı yetkili ayrıca “Bu şartlar yerine getirilmeden önce hiçbir müzakere yapılmayacak” dedi.

İran’ın askeri operasyonlarının da devam edeceğini belirten yetkili, “Savunma operasyonlarımız koşullarımız karşılanana kadar sürecek” ifadelerini kullandı.

ABD’nin sunduğu teklif ise yetkili tarafından “aşırı” olarak nitelendirildi.

İRAN’IN ATEŞKES İÇİN ŞARTLARI

İranlı yetkili, ateşkes için öne sürülen koşulları da sıraladı. Buna göre Tahran yönetimi şu talepleri dile getirdi:

- Saldırıların ve suikastların durdurulması

- Gelecekte yeni bir çatışma yaşanmayacağına dair güvence verilmesi

- Savaş zararlarının tazmin edilmesi

- Müttefik grupların dahil olduğu tüm cephelerde çatışmaların sona ermesi

- Hürmüz Boğazı üzerindeki İran otoritesinin tanınması

- Görüşmeler için Türkiye ve Pakistan seçeneği

Bu açıklamalar, daha önce üst düzey bir İranlı yetkilinin Reuters’a yaptığı değerlendirmelerin ardından geldi.

Söz konusu yetkili, olası görüşmeler için Türkiye’yi istediklerini, Pakistan’ın da ev sahibi olabileceğini öne sürdü.