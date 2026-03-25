Bakan Çiftçi'den Nevruz'da terör propagandası açıklaması: 209 kişi gözaltına alındı! Asla müsaade etmeyiz Bakan Fidan'dan barış diplomasisi! 3 ülkenin Dışişleri Bakanı ile görüştü TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hırvatistan'a işbirliği mesajı Avrupa'dan yeni savunma hamlesi! 115 milyon avroluk "AGILE" desteği geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı: Kardeşim..! Mekanın cennet olsun! 'Önceliği sınırlarımıza en yakın olanlara vereceğiz' Komşuya enerji kıyağı Yargılamanın seyrine hiçbir etkisi yok! Murat Kapki kendi ifadesini yalanladı ama nafile İran'dan ABD'ye uçak gemisi tehdidi Lincoln hedefte Pezeşkiyan'dan flaş açıklama: Erdoğan'ın tutumu takdire şayan 24 ilde DEAŞ operasyonu! 88 şüpheli yakayı ele verdi
İran'dan tazminat ve Türkiye şartı! Tahran, ABD'nin ateşkes teklifini reddetti
İran'dan tazminat ve Türkiye şartı! Tahran, ABD'nin ateşkes teklifini reddetti

İran'dan tazminat ve Türkiye şartı! Tahran, ABD'nin ateşkes teklifini reddetti

İran Devlet Televizyonu, Tahran’ın ABD’nin savaşı sonlandırmaya yönelik teklifini reddettiğini açıkladı. Tahran yönetimi, ateşkes için kendi koşullarının karşılanmasını şart koşarken, bunlar arasında tazminat ve Türkiye şartı öne çıktı.

İran devlet televizyonunun yayımladığı habere göre, üst düzey bir yetkili ülkesinin savaşı ancak kendi belirleyeceği şartlar yerine getirildiğinde sona erdireceğini söyledi.

Yetkili, “İran savaşı ne zaman sona erdireceğine kendisi karar verecek ve bu ancak kendi koşulları karşılandığında mümkün olacak” ifadelerini kullandı.

ŞARTLARIMIZI KABUL YOKSA MÜZAKERE DE YOK

Aynı yetkili, mevcut şartlar altında herhangi bir müzakerenin söz konusu olmadığını vurguladı.

İranlı yetkili ayrıca “Bu şartlar yerine getirilmeden önce hiçbir müzakere yapılmayacak” dedi.

İran’ın askeri operasyonlarının da devam edeceğini belirten yetkili, “Savunma operasyonlarımız koşullarımız karşılanana kadar sürecek” ifadelerini kullandı.

 ABD’nin sunduğu teklif ise yetkili tarafından “aşırı” olarak nitelendirildi.

İRAN’IN ATEŞKES İÇİN ŞARTLARI

İranlı yetkili, ateşkes için öne sürülen koşulları da sıraladı. Buna göre Tahran yönetimi şu talepleri dile getirdi:

- Saldırıların ve suikastların durdurulması

- Gelecekte yeni bir çatışma yaşanmayacağına dair güvence verilmesi

- Savaş zararlarının tazmin edilmesi

- Müttefik grupların dahil olduğu tüm cephelerde çatışmaların sona ermesi

- Hürmüz Boğazı üzerindeki İran otoritesinin tanınması

- Görüşmeler için Türkiye ve Pakistan seçeneği

Bu açıklamalar, daha önce üst düzey bir İranlı yetkilinin Reuters’a yaptığı değerlendirmelerin ardından geldi.

Söz konusu yetkili, olası görüşmeler için Türkiye’yi istediklerini, Pakistan’ın da ev sahibi olabileceğini öne sürdü.

Emir Timur

Türkiye çözer dünya bir nefes alsın çözerse reis Tayyip Erdoğan baba çözer

65

sonsuzkez iranı desteklioruz nükleer güç olmak iranın hakkıdır
