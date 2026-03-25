Terör devleti İsrail'e resti çektiler

Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’e karşı geri adım atmayacaklarını vurgulayan Kasım, "İsrail’in saldırılarına karşılık verme ve Lübnan’ı savunma” amacıyla gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirtti.

Kasım, "Düşman İsrail ile ateş altında müzakere, teslimiyet anlamına gelir ve Lübnan'ın tüm kapasitesinin elinden alınması demektir; ayrıca toprakları işgal eden ve her gün saldıran bir düşmanla müzakere zaten reddedilmektedir." ifadelerini kullandı.

İsrail ve ABD'yi Lübnan'ı zayıflatmaya ve iç karışıklık çıkarmaya çalışmakla suçlayan Kasım, "Bu saldırılara karşı koymak hükümet, halk, ordu ve tüm kesimlerin ortak ulusal sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulundu.

Kasım, Lübnan hükümetinin silahların devlet tekelinde toplanmasına ilişkin planının “İsrail’in taleplerine hizmet ettiğini” savunarak buna karşı olduklarını yineledi.