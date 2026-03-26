Türkiye’de Her Evde Var: O Cihazı ABD Güvenlik Gerekçesiyle Acilen Yasakladı!

ABD’de alınan yeni bir karar, milyonlarca evde kullanılan bir teknolojiyi yeniden gündeme taşıdı. Federal Haberleşme Komisyonu (FCC), özellikle yurt dışı menşeli Wi-Fi yönlendirici (router) cihazlarını “güvenli olmayan ekipmanlar” listesine dahil etti.

Dijital çağda internet bağlantısı, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelirken, evlerde kullanılan teknolojik cihazların güvenliği de giderek daha fazla tartışılmaya başlandı. Özellikle akıllı ev sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte modem ve router gibi ağ cihazları, sadece internet erişimi sağlayan araçlar olmaktan çıkıp kişisel verilerin merkezine yerleşti. Bu durum, siber güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor.

Yetkililer, bu cihazlardaki güvenlik açıklarının kötü niyetli kişiler tarafından kullanılarak ev ağlarına sızma, sistemleri çökertme ve veri hırsızlığı gibi ciddi riskler oluşturduğunu açıkladı.

Türkiye’de de neredeyse her evde bulunan bu cihazlarla ilgili gelişmeler dikkatle takip edilirken, uzmanlar kullanıcıları olası risklere karşı daha bilinçli olmaya çağırıyor. Siber güvenlik önlemlerinin artırılması ve cihazların düzenli olarak güncellenmesi gerektiği vurgulanıyor. Bu gelişme, “Evlerimizde kullandığımız teknolojiler ne kadar güvenli?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Karar kapsamında, ABD dışında üretilen birçok router modelinin ülkeye girişinin kısıtlanabileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre bu durum, teknoloji şirketlerini üretimi ABD’ye taşımaya zorlayabilir.

Türkiye’de ise hemen hemen her evde bulunan bu cihazlarla ilgili şu an için benzer bir yasak bulunmuyor. Ancak uzmanlar, kullanıcıların modem ve router güvenliği konusunda daha dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuyor.