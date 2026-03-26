FB TV kapanıyor mu?

Fenerbahçe yönetiminin, FB TV’yi kapatarak yayınlarını dijital platformlar üzerinden sürdürmeyi değerlendirdiği öğrenildi.

Gazeteci İrfan Yirmibeş'in haberine göre; Fenerbahçe yönetimi FB TV'yi kapatmayı düşünüyor.

İrfan Yirmibeş'in sözleri şöyle:

"DİJİTALDE DEVAM ETTİRME DÜŞÜNCESİ VAR"

"Fenerbahçe yönetiminin FB TV'yi kapatıp dijital mecralardan yayınları devam ettirme gibi bir düşüncesi var."

"BENCE BU BİR HATA"

"Bence bu da bir hata. FB TV, 3 Temmuz olsun, 4 Nisan olsun, yaptığı yayınlarla kamuoyuna yön vermiş bir olayların seyrini değiştirmiş bir TV kanalı."

RAKİPLERİ GİBİ YAPABİLİR

Bilindiği gibi Beşiktaş ve Galatasaray da yıllar evvel kanallarının uydu tarafını kapatıp yayınlarına dijitalde devam ettirme kararı almıştı.