Sınır ötesinden talimat alan o grup kıskıvrak yakalandı! Yapacakları büyük saldırı son anda engellendi Netanyahu kaşınıyor! İşgal mesajı verdi CHP'li belediye müdürünün oğlu torbacı çıktı! Ticaretini yaparken yakalandı İsrail’e silah tepkisi sokağa taştı! Londra’da tepki büyüyor A Milli Takımımızın maçı saat kaçta, nerede? Romanya'yı elersek ne olur? Dengeleri altüst edecek o açıklama! Herkesin merak ettiği konu Hakan Fidan netleştirdi İmamoğlu propagandası için gazeteci kılığına girdiler! İmamoğlu'na sahte basın kartlı 'PR' İran yok ederiz dedi! O ülke için amansız saldırı uyarısı! Herkes bu açıklamayı bekliyordu! Kan gölüne dönen bölge için flaş hamle! Devrim Muhafızları açıkladı! ABD'ye ait F-18 savaş uçağı vuruldu
Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Siyonist Rejim ölülerini saklıyor: Soykırımcı İsrail’in ikiyüzlü tavrı deşifre oldu!

7 Ekim’den bu yana binlerce masum Filistinliyi vahşice katleden, Gazze’yi harabeye çeviren soykırımcı İsrail, şimdi de kendi kayıplarını saklama telaşına düştü. Siyonist rejimin Sağlık Bakanlığı, İran’la yaşanan çatışmalarda binlerce yaralı olduğunu açıklarken, ölü sayısını gizlemek için her türlü yola başvuruyor.

İsrail işgal hükümetine bağlı Sağlık Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti ile savaşın başlangıcından bu yana ve 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail hastanelerine başvuran yaralı sayısına ilişkin güncel istatistikleri yayımladı.

 

5473 asker yaralandı bir tek ölü yok!

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat 2026 ile 25 Mart 2026 tarihleri arasındaki dönemde bölgede devam eden çatışmalarda 5 bin 473 yaralanma vakası meydana geldi. Bu veriler kapsamında, savaşın son günü olarak belirtilen 25 Mart 2026 tarihinde 149 yaralanmanın gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Yayımlanan son verilerle birlikte, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail hastanelerine başvuran toplam yaralı sayısının 80 bin 594’e yükseldiği kaydedildi.

İşgal yönetiminin bu istatistikleri, İran’ın kendi topraklarına yönelik saldırılara karşılık vermeyi sürdürdüğü, işgal varlığının derinliklerini ve bölgedeki ABD askeri üslerini hedef aldığı bir dönemde geldi. Eş zamanlı olarak, Lübnan’daki Hizbullah’ın da 2 Mart tarihinden bu yana işgale karşı operasyonlarına devam ettiği, işgal altındaki Filistin’in kuzeyindeki yerleşimleri ve sınır hattındaki İsrail askeri yığınaklarını hedef aldığı belirtildi.

Öte yandan, açıklanan resmi verilerde çatışmalardaki ölü sayısına ilişkin detayların yer almaması veya sınırlı tutulması dikkat çekti. Bu durum, kamuoyunda savaşın gerçek bilançosuna dair şeffaflık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Bölgedeki yoğun çatışma ortamına rağmen verilerin ağırlıklı olarak "yaralı" sayıları üzerinden paylaşılması, bilgilerin kapsamı ve sunum biçimi konusunda sansür iddialarını beraberinde getirdi.

Nihat Kızılçelik

Aslında Soykırımcı Satanist İsraillilerin şehirleri yerle bir oldu binlerce yaralı ve ölüleri var hiç ölüleri yokmuş gibi gizliyorlar bu gidişle İsrail diye bir devlet kalmayacak Yahudiler lanetli oldukları için Allah her yüz yılda bir başlarına bir bela musallat ediyor Hitlerin katliyamından bu yana 82 yıl geçti ne gelecekse başlarına bu 18 yıl içinde gelecek daha şimdiden lanetleri başladı kökleri kuruyasıca lanetlilerin
