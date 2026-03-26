Siyonist Rejim ölülerini saklıyor: Soykırımcı İsrail’in ikiyüzlü tavrı deşifre oldu!

İsrail işgal hükümetine bağlı Sağlık Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti ile savaşın başlangıcından bu yana ve 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail hastanelerine başvuran yaralı sayısına ilişkin güncel istatistikleri yayımladı.

5473 asker yaralandı bir tek ölü yok!

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat 2026 ile 25 Mart 2026 tarihleri arasındaki dönemde bölgede devam eden çatışmalarda 5 bin 473 yaralanma vakası meydana geldi. Bu veriler kapsamında, savaşın son günü olarak belirtilen 25 Mart 2026 tarihinde 149 yaralanmanın gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Yayımlanan son verilerle birlikte, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail hastanelerine başvuran toplam yaralı sayısının 80 bin 594’e yükseldiği kaydedildi.

İşgal yönetiminin bu istatistikleri, İran’ın kendi topraklarına yönelik saldırılara karşılık vermeyi sürdürdüğü, işgal varlığının derinliklerini ve bölgedeki ABD askeri üslerini hedef aldığı bir dönemde geldi. Eş zamanlı olarak, Lübnan’daki Hizbullah’ın da 2 Mart tarihinden bu yana işgale karşı operasyonlarına devam ettiği, işgal altındaki Filistin’in kuzeyindeki yerleşimleri ve sınır hattındaki İsrail askeri yığınaklarını hedef aldığı belirtildi.

Öte yandan, açıklanan resmi verilerde çatışmalardaki ölü sayısına ilişkin detayların yer almaması veya sınırlı tutulması dikkat çekti. Bu durum, kamuoyunda savaşın gerçek bilançosuna dair şeffaflık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Bölgedeki yoğun çatışma ortamına rağmen verilerin ağırlıklı olarak "yaralı" sayıları üzerinden paylaşılması, bilgilerin kapsamı ve sunum biçimi konusunda sansür iddialarını beraberinde getirdi.