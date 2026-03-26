  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sınır ötesinden talimat alan o grup kıskıvrak yakalandı! Yapacakları büyük saldırı son anda engellendi Netanyahu kaşınıyor! İşgal mesajı verdi CHP'li belediye müdürünün oğlu torbacı çıktı! Ticaretini yaparken yakalandı İsrail’e silah tepkisi sokağa taştı! Londra’da tepki büyüyor A Milli Takımımızın maçı saat kaçta, nerede? Romanya'yı elersek ne olur? Dengeleri altüst edecek o açıklama! Herkesin merak ettiği konu Hakan Fidan netleştirdi İmamoğlu propagandası için gazeteci kılığına girdiler! İmamoğlu'na sahte basın kartlı 'PR' İran yok ederiz dedi! O ülke için amansız saldırı uyarısı! Herkes bu açıklamayı bekliyordu! Kan gölüne dönen bölge için flaş hamle! Devrim Muhafızları açıkladı! ABD'ye ait F-18 savaş uçağı vuruldu
Gündem AYM'den 9 siyasi partiye mali denetim: Bazı partiler hakkında suç duyurusu
Gündem

AYM'den 9 siyasi partiye mali denetim: Bazı partiler hakkında suç duyurusu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya
AYM'den 9 siyasi partiye mali denetim: Bazı partiler hakkında suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi (AYM), siyasi partilerin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uygunluğunu denetlemeye devam ediyor. Yüksek Mahkeme'nin 9 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin verdiği kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. İncelemeler sonucunda birçok partinin hesapları uygun bulunurken, bazı partiler hakkında belgelerdeki eksiklikler nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

Yapılan incelemeler neticesinde, aşağıdaki partilerin belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun, doğru ve denk olduğu sonucuna varıldı:

 

  • Yeniden Refah Partisi, Çoğulcu Demokrasi Partisi, Vatan Partisi, Vatanseverler Partisi, Al Sancak Partisi ve Bağımsızlık Partisi (2021 yılı)

 

  • DEVA Partisi (2021 ve 2022 yılları)

 

  • Emekçi Hareket Partisi ve Liberal Demokrat Parti (2022 yılı)

Usulsüzlük Tespit Edilen Partilere Suç Duyurusu

AYM, bazı partilerin mali kayıtlarında ciddi eksiklikler ve belgelendirme hataları tespit etti. Milli Mücadele Partisi ve Güç Birliği Partisinin 2020 yılına ait genel merkez gelir-giderlerinin yeterli düzeyde belgelendirilmediği belirlendi. Bu tespit üzerine mahkeme, sorumlular hakkında işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Uyanış Partisi'ne "İncelemeyi Engelleme" Suçlaması

Denetim sürecinde en dikkat çeken kararlardan biri Uyanış Partisi hakkında oldu. Mahkeme, partinin 2023 yılı hesaplarını mercek altına alırken şu ihlalleri saptadı:

  • Talep edilen bilgi ve belgelerin sunulmaması.
  • Hesap verebilir bir kayıt düzeninin oluşturulmaması.
  • İnceleme sürecini engelleyici eylemlerde bulunulması.

Yüksek Mahkeme, bu gerekçelerle Uyanış Partisi yetkilileri hakkında da adli sürecin başlatılması için savcılığa bildirimde bulundu.

Siyasi partilerle bayramlaşan HÜDA PAR'dan mesaj: İsrail ve Amerika dünya barışı için büyük bir tehdit
Siyasi partilerle bayramlaşan HÜDA PAR'dan mesaj: İsrail ve Amerika dünya barışı için büyük bir tehdit

Gündem

Siyasi partilerle bayramlaşan HÜDA PAR'dan mesaj: İsrail ve Amerika dünya barışı için büyük bir tehdit

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fahri

Neden CHP denetlenmiyor CHP hazine yardımı paraları ile tazminat ödüyor
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23