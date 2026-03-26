AYM'den 9 siyasi partiye mali denetim: Bazı partiler hakkında suç duyurusu

Yapılan incelemeler neticesinde, aşağıdaki partilerin belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun, doğru ve denk olduğu sonucuna varıldı:

Yeniden Refah Partisi, Çoğulcu Demokrasi Partisi, Vatan Partisi, Vatanseverler Partisi, Al Sancak Partisi ve Bağımsızlık Partisi (2021 yılı)

DEVA Partisi (2021 ve 2022 yılları)

Emekçi Hareket Partisi ve Liberal Demokrat Parti (2022 yılı)

Usulsüzlük Tespit Edilen Partilere Suç Duyurusu

AYM, bazı partilerin mali kayıtlarında ciddi eksiklikler ve belgelendirme hataları tespit etti. Milli Mücadele Partisi ve Güç Birliği Partisinin 2020 yılına ait genel merkez gelir-giderlerinin yeterli düzeyde belgelendirilmediği belirlendi. Bu tespit üzerine mahkeme, sorumlular hakkında işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Uyanış Partisi'ne "İncelemeyi Engelleme" Suçlaması

Denetim sürecinde en dikkat çeken kararlardan biri Uyanış Partisi hakkında oldu. Mahkeme, partinin 2023 yılı hesaplarını mercek altına alırken şu ihlalleri saptadı:

Talep edilen bilgi ve belgelerin sunulmaması.

Hesap verebilir bir kayıt düzeninin oluşturulmaması.

İnceleme sürecini engelleyici eylemlerde bulunulması.

Yüksek Mahkeme, bu gerekçelerle Uyanış Partisi yetkilileri hakkında da adli sürecin başlatılması için savcılığa bildirimde bulundu.