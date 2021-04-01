  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İHH, ramazan’da 2 milyon kişiye ulaşacak
Gündem

İHH, ramazan’da 2 milyon kişiye ulaşacak

Ramazan’da Umut Var” sloganı ile çalışmalarını gerçekleştirecek olan İHH ekipleri, 29 yıllık tecrübenin verdiği güvenle ulaştıkları bölgelerde yardıma muhtaç insanların, mültecilerin, yetim ailelerinin kapılarını çalacak, Ramazan bereketini taşıyacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 09:45:00 -
İHH, ramazan’da 2 milyon kişiye ulaşacak

 Rıza Gücer  İstanbul 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de ve dünyada yetimler ile ailelerine destek olunacak, yetimlere bayramlık giysiler hediye edilecek, kumanyalar dağıtılacak, iftar sofraları kurulacak ve yetimler için nakdi yardımlarda bulunulacak. İHH’nın tüm bu yardımlarından Türkiye’de ve dünyada toplamda yaklaşık 2 milyon kişi istifade edecek. Bu Ramazan’da yaklaşık 140 bin kişi, hayırseverlerin fitre ve zekat bağışlarından faydalanacak. Bağışçılar, “Az sadaka, çok belayı def eder” diyerek ibadet anlayışı ile yardımlarını mağdur ve mazlumlara gönderebilecek. 175 TL olarak belirlenen kumanya paketleri, Türkiye’de ve yurt dışında toplamda 201 bin 547 adet olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Geçen sene olduğu gibi dağıtımlarda öncelenen Türkiye’deki gıda kolileri, 84 TIR’la birlikte 81 şehre ulaştırıldı. Dağıtımlarına başlanan kumanyalarda, pandemi nedeniyle işini kaybetmiş veya yetim ailelerine öncelik veriliyor.

İftariyelikler hazır edilecek

Bağışçılar, yurt dışında hazırlanacak olan iftar sofralarına 20 TL katkıda bulunarak bir kişinin iftarlığını karşılayabilecek. 883 bin 435 kişiye iftar verilecek. Sağlık tedbirleri kapsamında toplu iftarlar yerine herkesin kendi yaşadığı yerde sofra kurması sağlanacak. Suriye’nin çeşitli bölgelerinde ve var olan kamplarda da yine iftariyelikler hazır edilecek.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Düzyatan, Astepe ve Ulusoy aynı projede kamera karşısına geçti
Medya

Düzyatan, Astepe ve Ulusoy aynı projede kamera karşısına geçti

Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid, Kuruluş Osman, Uyanış: Büyük Selçuklu gibi reytingleri alt üst eden tarihi diziler kervanına Barbaros..
Ramazan ayında kırmızı et ve tavuğa zam yapılmayacak
Ekonomi

Ramazan ayında kırmızı et ve tavuğa zam yapılmayacak

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı, Ramazan ayında kırmızı et ve tavuğa zam yapmayacaklarını açıkladı.
CHP'li Ekrem İmamoğlu’na hodri meydan: Yüreğin yetiyorsa...
Gündem

CHP'li Ekrem İmamoğlu’na hodri meydan: Yüreğin yetiyorsa...

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İstanbul’u konuşmak için CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu istediği kanalda tartışmaya da..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay