İHH, ramazan’da 2 milyon kişiye ulaşacak

Rıza Gücer İstanbul

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de ve dünyada yetimler ile ailelerine destek olunacak, yetimlere bayramlık giysiler hediye edilecek, kumanyalar dağıtılacak, iftar sofraları kurulacak ve yetimler için nakdi yardımlarda bulunulacak. İHH’nın tüm bu yardımlarından Türkiye’de ve dünyada toplamda yaklaşık 2 milyon kişi istifade edecek. Bu Ramazan’da yaklaşık 140 bin kişi, hayırseverlerin fitre ve zekat bağışlarından faydalanacak. Bağışçılar, “Az sadaka, çok belayı def eder” diyerek ibadet anlayışı ile yardımlarını mağdur ve mazlumlara gönderebilecek. 175 TL olarak belirlenen kumanya paketleri, Türkiye’de ve yurt dışında toplamda 201 bin 547 adet olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Geçen sene olduğu gibi dağıtımlarda öncelenen Türkiye’deki gıda kolileri, 84 TIR’la birlikte 81 şehre ulaştırıldı. Dağıtımlarına başlanan kumanyalarda, pandemi nedeniyle işini kaybetmiş veya yetim ailelerine öncelik veriliyor.

İftariyelikler hazır edilecek

Bağışçılar, yurt dışında hazırlanacak olan iftar sofralarına 20 TL katkıda bulunarak bir kişinin iftarlığını karşılayabilecek. 883 bin 435 kişiye iftar verilecek. Sağlık tedbirleri kapsamında toplu iftarlar yerine herkesin kendi yaşadığı yerde sofra kurması sağlanacak. Suriye’nin çeşitli bölgelerinde ve var olan kamplarda da yine iftariyelikler hazır edilecek.