İHH o genci unutmadı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) gönüllüleri, Myanmar’daki şiddetten kaçarken anne ve babasını sırtında sepetle taşıyan fotoğrafıyla akıllara kazınan Arakanlı mülteci Muhammed Eyüp’ün evine bayram ziyaretinde bulundu. Cox’s Bazar’daki mülteci kamplarının olduğu bölgede bulunan evinde İHH gönüllülerini karşılayan Eyüp ve annesi Asya Hatun, Türkiye’den misafirlerini görmenin sevincini yaşadı. Eyüp’ün annesiyle bayramlaşıp elini öpen yardım gönüllüleri, Asya Hatun’dan dua istedi. Konuşmakta zorluk çeken Arakanlı mülteci anne, ziyaretçilerinin yakın ilgisine tebessümle karşılık verdi.

Daha sonra Eyüp, annesi ve babasını sırtında taşıdığı sepetleri ziyaretçilerine göstererek duygusal anlar yaşattı. Ziyaretin ardından İHH ekibi, Eyüp’ü İHH’nın Cox’s Bazar’daki kamp bölgesinde bulunan koordinasyon merkezine götürdü. Burada Eyüp’e çay ve kek ikramında bulunan İHH gönüllüleri, Arakanlı genç ile tercüman aracılığıyla kısa süreli sohbet etti.

O FOTOĞRAFLA HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Geçen yıl ülkesinde Budistlerin baskı ve şiddetinden kaçmak zorunda kalarak Bangladeş’e sığınan yüzlerce Arakanlıdan biri olan Muhammed Eyüp, hasta haldeki anne ve babasını iki ayrı sepete koyup 7 gün boyunca taşımıştı.