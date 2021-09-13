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Aktüel İHH mazlumun gözünü açıyor!
Aktüel

İHH mazlumun gözünü açıyor!

Suriye’de çıkan iç savaş sonrasında milyonlarca insana yardım eden İHH, şimdi de İdlib’de kurduğu göz sağlığı merkezi ile mazlumlara yardım ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 17:24:00 -
İHH mazlumun gözünü açıyor!

yeniakit.com.tr

Dünya’nın her yerinde mazluma yardım edilini uzatan İHH, Suriye’de yaşanan iç savaşın ardından hayatta kalmaya çalışan milyonlarca mazluma da el uzatmaya devam ediyor. Mazlumlara her türlü desteği veren İHH son olarak idlib’de kurulan Göz Sağlığı Merkezi ile insanlara yardım ediyor. Konuya ilişkin İHH’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “@aidoctors iş birliğiyle Suriye'nin İdlib ili kırsalındaki Sarmada bölgesinde kurmuş olduğumuz Göz Sağlığı Merkezi'nde savaş mağduru sivillere yönelik muayene, tedavi ve ameliyat hizmetlerimiz devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

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