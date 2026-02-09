İHH, Kırgızistan ve Kazakistan’da 480 ton kömür dağıttı

21 ülkede kış yardım çalışmalarına devam eden İHH, Kırgızistan ve Kazakistan’daki ihtiyaç sahibi ailelere de destek ulaştırdı.

Kırgızistan’daki çalışmalar çerçevesinde, Chuy bölgesinde 410, Narın bölgesinde ise 120 aileye, aile başına 500’er kilo olmak üzere toplam 265 ton kömür dağıtıldı. Ayrıca, Issık Göl bölgesine bağlı Balıkçı şehrinde de 85 aileye elektrikli ısıtıcı verildi.

Kazakistan’da 215 tonluk destek



Kazakistan’daki yardım çalışmaları kapsamında ise, Almaata’da 110, Taraz’da 75 ve Türkistan’da 30 aileye 1’er ton olmak üzere toplamda 215 ton kömür dağıtımında bulunuldu.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan İHH Orta Asya ve Kafkasya Birimi Koordinatörü Muhammed Hamza Nedimoğlu, “Bölgede hava sıcaklıkları onuncu ve on birinci aydan itibaren -10 ile -20 arasında değişir. Dolayısıyla ihtiyaçlar bizim yaptığımız yardımlarla sınırlı değil. Yapabileceklerimizi zorlamamız gerekiyor” dedi.

Vakıf, dünyanın dört bir yanındaki kış yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Destek olmak için

İHH’nın kış yardım çalışmalarına destek olmak isteyen bağışçılar, KIS yazıp 3072’ye SMS göndererek 50 TL, 4072’ye SMS göndererek ise 240 TL destek olabiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler ise, vakfın internet sitesi ya da banka hesapları üzerinden destek verebiliyor.