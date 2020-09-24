İHH İnsani Yardım Derneği'nden "2020 Yetim Danışma Günleri"

KONYA (AA) - Konya İHH İnsani Yardım Derneği, "10. 2020 Yetim Danışma Günleri" kapsamında açılış programı gerçekleştirdi.

Açılış programında konuşan Konya İHH Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, Yetim Dayanışma Günleri ile yetimler için fazladan projeler üretilmesinin ve maddi manevi desteğin artırılmasının amaçlandığını vurguladı.

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın, yaklaşık 99 bin 600 yetimle düzenli olarak ilgilendiğine dikkati çeken Uysal, şöyle devam etti:

"Yetim Dayanışma Günleri'nde 92 bin yetimimize ve onların ailelerine ulaşacağız. Bu kapsamda, ailelerin maddi hayatlarını desteklemek için sağmal hayvan dağıtımı yapacağız. Yine yetim annelerimize maddi destek sağlaması için dikiş makinesi dağıtımı gibi yardımlar yapmaya çalışıyoruz. Yetimlerimizin psikolojik olarak desteklenmesi açısından eğlence programları düzenliyoruz."

Bu yıl düzenlenen bazı çalışmaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle biraz azalsa da devam ettiğini dile getiren Uysal, "Biz bu yıl 1845 yetim çocuğumuza çocuk paketi dağıttık. 531 yetime kişi başı 150 lira bayram harçlığı verdik. 504 yetim ve mülteci çocuğumuza bayramlık aldık. 383 yetim çocuğumuzun ailesine zekat ve fitreleri ulaştırdık. 177 yetim ailesine kumanya ulaştırdık. 260 yetim ve muhtaç aileye gıda çeki ulaştırdık." diye konuştu.

Yetim Dayanışma Günleri'nde gerçekleştirilecek 236 projenin desteklenmesi talebinde bulunan Uysal, bu konuda bilgi almak isteyenlerin kendilerine ulaşabileceklerini belirtti.