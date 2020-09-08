İHH, İdlib ve Halep’te 9 bin 337 yetime nakdi yardım dağıttı
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ‘Yetim Sponsorluk Sistemi’ kapsamında, Suriye'nin İdlib ve Halep kentlerinde yaşayan 9 bin 337 yetim çocuğa nakdi yardım dağıttı.
İHH Suriye Çalışmaları Yetim Birimi Sorumlusu Erdal Ağca, savaşa rağmen yetimlerin bir geleceğinin olması için çaba sarf ettiklerini ve yetimlere düzenli nakdi destek verildiğini belirterek, şunları kaydetti: ''Suriye’de 10 yıldır devam eden savaş çok sayıda çocuğu yetim bıraktı. Ülkelerini yeniden inşa edecek bireylerin yetiştirilebilmesi amacıyla yetim sponsorluk sistemimizi sürdürüyoruz. Bu sistem sayesinde her ay düzenli olarak 9 bin 337 Suriyeli yetimimize nakdi destek veriyor ve onların en asli ihtiyaçlarını gideriyoruz. Daha fazla yetime sahip çıkabilmek için bağışçılarımızın desteklerini talep ediyoruz.”