  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İHH, İdlib ve Halep’te 9 bin 337 yetime nakdi yardım dağıttı
Aktüel

İHH, İdlib ve Halep’te 9 bin 337 yetime nakdi yardım dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ‘Yetim Sponsorluk Sistemi’ kapsamında, Suriye'nin İdlib ve Halep kentlerinde yaşayan 9 bin 337 yetim çocuğa nakdi yardım dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:31:00 -
İHH, İdlib ve Halep’te 9 bin 337 yetime nakdi yardım dağıttı

İHH Suriye Çalışmaları Yetim Birimi Sorumlusu Erdal Ağca, savaşa rağmen yetimlerin bir geleceğinin olması için çaba sarf ettiklerini ve yetimlere düzenli nakdi destek verildiğini belirterek, şunları kaydetti: ''Suriye’de 10 yıldır devam eden savaş çok sayıda çocuğu yetim bıraktı. Ülkelerini yeniden inşa edecek bireylerin yetiştirilebilmesi amacıyla yetim sponsorluk sistemimizi sürdürüyoruz. Bu sistem sayesinde her ay düzenli olarak 9 bin 337 Suriyeli yetimimize nakdi destek veriyor ve onların en asli ihtiyaçlarını gideriyoruz. Daha fazla yetime sahip çıkabilmek için bağışçılarımızın desteklerini talep ediyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nevşin Mengü ahlaksızlığa sahip çıktı
Gündem

Nevşin Mengü ahlaksızlığa sahip çıktı

Türkiye'de ve dünyanın çoğu ülkesinde ahlaksız dizilere karşı çığ gibi bir tepki oluşurken, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Nevşin Mengü ahlaks..
Okullar açılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Gündem

Okullar açılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Okullar velilerin tercihine göre açılacak" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, eski yıldızını kadrosuna kattı
Spor

Beşiktaş, eski yıldızını kadrosuna kattı

Yeni sezonu öncesi çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesh eden eski oyuncusu Gökhan Töre'..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı