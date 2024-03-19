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Oruç İHH, her gün 48 bin insana iftar yemeği veriyor
Oruç

İHH, her gün 48 bin insana iftar yemeği veriyor

Yeniakit Publisher
2024-03-19 23:42:00 -
İHH, her gün 48 bin insana iftar yemeği veriyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze’de günlük olarak en fazla sıcak yemek ve ekmek dağıtımı yapan uluslararası kuruluşlar arasında yer aldı.

7 Ekim’den bu yana çalışmalarını sürdüren İHH, Dünya Gıda Programı (WFP) ile beraber ramazanın başlangıcından bu yana her gün 48 bin insana iftar yemeği dağıtıyor.

Bu doğrultuda İHH, Gıda Güvencesi Sektöründe Uluslararası Koordinasyon Mekanizması verilerine göre, bölgede hizmet veren sivil toplum kuruluşları arasında Gazze’de günlük olarak en fazla sıcak yemek ve ekmek dağıtımı yapan kuruluşlar arasında üçüncü sırada yer aldı.

İHH’nın Gazze’deki çalışmaları devam ediyor.

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