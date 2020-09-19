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Aktüel İHH görme engelli Suriyeli çocukların yüzünü güldürdü
Aktüel

İHH görme engelli Suriyeli çocukların yüzünü güldürdü

Yeniakit Publisher
2020-09-19 12:08:11 -
İHH görme engelli Suriyeli çocukların yüzünü güldürdü

AZEZ (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyinde görme engelli 30 öğrenciye, lunapark ve piknik programı düzenleyerek unutamayacakları bir gün yaşattı.

Suriye'deki görme engelli öğrencilere Braille alfabesi, el işi, satranç gibi alanlarda kendilerini geliştirmeleri için eğitimler veren İHH, Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde görme engelli 30 öğrenci için gezi programı düzenledi.

Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçesindeki lunapark ve piknik programıyla doyasıya eğlenen çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

Görme engelli öğrencilerden olan Ali Mussini, etkinlik dolayısıyla "büyük bir mutluluk yaşadığını" söyledi.

Mussini, "İHH beni ve arkadaşlarımı oyun parkından sonra su kenarına getirdi. Orada yüzdük ve yemek yedik. İlk defa böyle bir aktiviteye katılıyorum. Bu sebepten ötürü İHH'ye çok teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrencileriyle etkinliğe katılan görme engelli öğretmen Muhammed Mulhem de "Çocuklar lunaparka getirilerek dönme dolap, çarpışan araba gibi çeşitli aletlere bindirdi. İHH sonra onları su kenarına götürerek yüzmelerine yardımcı oldu. Yemek ve meyve ikramlarında bulundu. Bu düzenlenen aktiviteden dolayı İHH'ye çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Mulhem, İHH'nin görme engellilere yönelik çalışmalarının sürmesini temenni ettiklerini söyledi.

Gerçekleştirilen bu tür aktiviteler engellilerin rehabilite olmasında büyük rol oynuyor.

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