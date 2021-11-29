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Gündem İHH gönüllüsü merhum Göktaş'ın masasında yer alan notlar imrendirdi! 'Şartlar ne olursa olsun ezanı duyduğunda namaza kalk'
Gündem

İHH gönüllüsü merhum Göktaş'ın masasında yer alan notlar imrendirdi! 'Şartlar ne olursa olsun ezanı duyduğunda namaza kalk'

İstanbul Genç İHH'nın Bursa'da düzenleyeceği Teknoloji Kampı'na giderken trafik kazasında Hakk'a yürüyen İHH gönüllüsü Yusuf Taha Göktaş'ın odasının duvarına astığı notlar okuyanları imrendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 16:23:00 - 2021-11-29 16:45:42
İHH gönüllüsü merhum Göktaş'ın masasında yer alan notlar imrendirdi! 'Şartlar ne olursa olsun ezanı duyduğunda namaza kalk'

 Yeniakit.com.tr 

İnsansız Hava Aracı çalışmalarında da yer alan mühendis adayı, İHH gönüllüsü merhum Yusuf Taha Göktaş'ın odasına astığı notlar, "Bir Müslüman nasıl yaşamalı?" sorusuna cevap verirken, görenleri hem imrendirdi hem duygulandırdı.

İlk sırada namaz!

22 yaşında Hakk'a yürüyen Yusuf Taha Göktaş'ın sıraladığı kısa tavsiye notlarının ilk sırasında namaz yer alıyor. Merhum Göktaş, kendisine namaz için şu hatırlatmayı yapıyor: "Şartlar ne olursa olsun ezanı duyduğunda namaza kalk."

Merhum Göktaş'ın odasının duvarında yer alan notları şöyle:

İHH gönüllüsü Yusuf Taha Göktaş'ın babasından duygulandıran sözler!
İHH gönüllüsü Yusuf Taha Göktaş'ın babasından duygulandıran sözler!

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İHH gönüllüsü Yusuf Taha Göktaş'ın babasından duygulandıran sözler!

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