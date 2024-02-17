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Gündem İHH gemileri yaktı! 'Filistin'e gidiyoruz'
Gündem

İHH gemileri yaktı! 'Filistin'e gidiyoruz'

Yeniakit Publisher
2024-02-17 21:25:00 - 2024-02-17 21:43:45

“Diriliş Buluşmaları”nın 10’ncusu, Filistin gündemiyle İstanbul’da düzenlendi. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım programda yaptığı konuşmada, gemiler hazırlandığını ve Filistin'e gideceklerini açıkladı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen programa binlerce kişi Filistin'e destek olmak için katıldı.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım programda yaptığı konuşmada, "Allah Resûlü (sav) hüzün yılında sevdiklerini kaybettiği yılda ona bir hediye verdi. Onu Miraca çıkarıp gönlünü hoş etti. Biz de çocuklarımızın öldürüldüğü bu yılda Mescid-i Aksa'ay gitmek istiyoruz. Anam Babam sana feda olsun ya Resulullah diyenlerdeniz. Karar verdik konuşma zamanı geçti, iyi niyet zamanı geçti şimdi Mescid-i Aksa'ya gideceğiz. Bizi yalnız bırakmayacağınıza inanıyoruz. Gemilerle Akdeniz'e ineceğiz yol açıktır. Hedef Filistindir. Sizlerden gemiler almamız için bağışta bulunmanızı istiyoruz. Hem Mısır kapısını hem Gazze kapısını denizden yoklayacağız. İsrail Mavi Marmara'da gemiye baskın düzenledi. Bu sefer hiç bir şey yapamaz. Yapsa ne olacak şehit oluruz biz de, gelen gelsin gelmeyen gönlünü ortaya koysun." dedi.

 

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Yorumlar

Mikailokuroğlu

Biiznillah hazırım madi manevi ALLAH'IM YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN AMİN İNŞALLAH....

Osmanlı Torunları

Yüce Allahhım yolunuzu izinizi Açık Eylesin kardeşimizin muhhamet ümmeti Din kardeşlerimn Osmanlı Torunlarının yüce Allahhıma Emenat Ediyorum Sizleri Selamün aleyküm
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