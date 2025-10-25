İHH, Gazze’de enkaz temizliği ve su dağıtım çalışmalarını sürdürüyor

7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarda, İsrail’in uyguladığı sistematik şiddet sonucu 70 binden fazla sivil hayatını kaybetti, 130 binden fazla kişi yaralandı. Rjimin sürdürdüğü insanlık dışı abluka sebebiyle 460’tan fazla kişi açlıktan yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi’nde saldırılar nedeniyle 454 binden fazla konut tamamen yıkıldı; okullar, hastaneler, altyapı tesisleri ve kamu binaları kullanılamaz hale geldi. İHH, özellikle Gazze’nin kuzeyinde büyük yıkıma uğrayan bölgelerde ağır iş makineleriyle enkaz kaldırma faaliyetleri yürütüyor. Bu çalışmalarla, hem halkın ulaşımını kolaylaştırmak hem de yardım malzemelerinin dağıtımını hızlandırmayı hedefliyor. Altyapının tamamen çökmesi nedeniyle içme suyu kaynaklarının büyük bölümü kullanılamaz hâle gelirken, vakıf günlük olarak binlerce kişiye nitelikli içme suyu ulaştırıyor.





İHH, Gazze’de Neler Yaptı?

İHH, gıda, barınma, sağlık, hijyen ve psikososyal destek gibi alanlarda yardım çalışmalarını sürdürüyor. Vakıf, 7 Ekim 2023’ten bu yana bölgede 37 milyon 36 bin 381 öğün sıcak yemek, 133 milyon 635 bin 120 adet ekmek, 129 bin 789 çuval un, 10 bin çuval glütensiz un, 1 milyon 211 bin 83 adet muhtelif gıda, 214 bin 26 adet kumanya, 92 bin 924 paket hasta ve bebek bezi, 124 bin 814 adet hijyen paketi, 1.938 adet ilaç ve tıbbi malzeme, 407 tekerlekli sandalye, tıbbi yatak, hasta yürüteci ve koltuk değneği, 6 bin 581 aileye nakdi yardım ve 2 bin 749 tanker içme suyu dağıtımı gerçekleştirdi.

Bunların yanı sıra İHH, Gazze’de 74 bin 810 vacip ve adak hissesi, 79 bin 360 adet barınma desteği, 73 bin 105 adet battaniye, 143 bin 41 parça kıyafet, 12 ambulans, 357 ameliyat desteği, 17 bin 848 paket sebze, 1.325 kırtasiye malzemesi, 7 çadır kent, 8 mescit çadırı ve 485 litre yakıt desteği sağladı.

Destek olmak için

Filistin’de ki ihtiyaç sahiplerine İHH aracılığıyla destek olmak için, ACIL yazıp 3072’ye SMS göndererek 30 TL, ACIL yazıp 4072’ye SMS göndererek 180 TL bağışta bulunulabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına, açıklama kısmına ACIL yazarak istedikleri tutarda yardım edebiliyor.

Vakfın bölgede ki çalışmaları ise devam ediyor.