  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İngiltere'nin hamlesi İsrail'i çıldırttı! İsrail'den ilk tepki geldi!

İngilizler haritalara çizip 'burada petrol var' demişti! O ilimizde petrol aramak için resmen izin istediler

Bahçeli'yi ziyaret eden Kurtulmuş, 1 Ekim'i işaret etti

Aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 248’e yükseldi

E-Devlet'e bir yenilik daha: KOLAS sistemi başladı! Tüm bankalar artık bir arada

Hüseyin Çevik, kayıp Narin Güran'ı bulmak için formülü verdi: Bulmak için bunu yapın, mesele ciddi

Hiç olmayacak şey oluyor! Azerbaycan tarafı duyurdu: Türkiye o ülkeye SİHA satacak

Küfürbaz Dilruba'nın cezası belli oldu!

Altaylı’dan şimdi de çocuk yalanı ‘Atma Ziya' gitti 'Atma Fatih' geldi

Emeklilere kötü haber! Bunu yapmayanların emekli maaşından kesinti olacak
Aktüel İHH Bangladeş’te acil yardım çalışmalarını sürdürüyor
Aktüel

İHH Bangladeş’te acil yardım çalışmalarını sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2024-09-03 19:12:00 -

İHH İnsani Yardım Vakfı, Bangladeş'te 5,6 milyon kişiyi etkileyen sellerin ardından ülkeye yönelik başlattığı acil yardım çalışmalarını sürdürüyor. Vakıf tarafından şu ana kadar, 18 bin kişiye sıcak yemek, 500 aileye ise kumanya ve kuru gıda yardımında bulunuldu. Ayrıca, İHH tarafından kurulan mobil klinikte de her gün 200 kişiye sağlık hizmeti veriliyor.

Bangladeş'in doğusunda yaşanan yoğun yağışlar ve Hindistan tarafındaki baraj kapaklarının açılması sebebiyle yaşanan sellerden 5,6 milyon kişi etkilendi. Yerleşim alanları ve tarım arazileri sular altında kaldı, en az 67 kişi hayatını kaybetti.

18 bin kişiye sıcak yemek dağıtıldı

Yaşanan büyük selin ardından harekete geçen İHH İnsani Yardım Vakfı, afetin yaşandığı ilk saatlerden itibaren çalışmalarını sürdürüyor. Vakfın acil yardım çalışmalarının ilk etabında şu ana kadar, 18 bin kişiye sıcak yemek, 500 aileye ise kumanya ve kuru gıda yardımında bulunuldu.

Her gün 200 kişiye sağlık hizmeti veriliyor

Vakfın sağlık çalışmaları çerçevesinde ise, geçici koruma kampında bulunan ailelere yönelik muayene, tanı ve ilaç tedavi hizmetleri sunuluyor. Mobil klinikte her gün düzenli olarak 200 kişi sağlık hizmetlerinden faydalanıyor.

İHH; Feni, Cumilla, Noakhali ve Lakhmipur şehirlerinde ağırlıklı olmak üzere acil yardım çalışmalarına devam ediyor.

Destek olmak için

İHH aracılığıyla Bangladeş’teki selden etkilenenlere destek olmak isteyen bağışçılar, SEL yazıp 3072’ye SMS göndererek 30 TL, 4072’ye SMS göndererek ise 130 TL destekte bulunabiliyor. Ayrıca, vakfın internet sitesi üzerinden ya da İHH’nın banka hesapları yoluyla açıklama kısmına "Proje Kodu 20680" yazarak bağış yapılabiliyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23