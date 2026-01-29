İHH, Ayn el Arab’a (Kobani) yardım ulaştırmaya devam ediyor

İHH, Suriye’de yaşanan çatışmalar ve zorlu kış şartları nedeniyle Ayn el Arab’da yaşayan sivillere yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor. Çatışmaların ardından ateşkes ilan edilmesiyle birlikte 26 Ocak’ta Ayn el Arab’a yönelik insani yardım koridoru açıldı. Halep Valiliği ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında vakıf, ilk etapta 6 tır insani yardım malzemesi ve 10 bin paket ekmek ulaştırdı. Bölgeye gönderilen tırlarda çocuklar için elbise, battaniye, çocuk bezi, gıda kumanyaları, hijyen paketleri ve sünger yataklar yer aldı. İHH, ulaşımın zor olduğu bölgelere ise Fırat Nehri üzerinden kayıklarla yardım ulaştırıyor.

“Çalışmalarımız zor şartlar altında devam ediyor”

Yapılan yardımlara ilişkin açıklamada bulunan İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Yusuf Tunç, “Vakıf olarak Kobani’de (Ayn el Arab) çalışmalarımız zor şartlar altında devam ediyor. Bu kayıklarla Fırat Nehri üzerinden Kobani tarafına yardımları ulaştırıyoruz. Orada bulunan köylere insani yardım malzemeleri gönderiyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi dil, din ve kültür ayrımı yapmaksızın Kobani halkının da yanında olmaya devam edeceğiz. Bizlere destek olan bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Vakıf, bölgede yardım çalışmalarını sürdürüyor.