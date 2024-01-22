İHH Arama Kurtarma Ekipleri 2023’te 231 operasyona katıldı

İHH Afet Yönetimi Başkanlığı’na bağlı arama-kurtarma ekipleri, 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat depremleri başta olmak üzere, 2023 yılında Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşanan doğal afetler sonrası yapılan arama kurtarma çalışmalarında aktif rol üstlendi.

Düzenlenen eğitimlere 80 bine yakın kişi katıldı

2023 yılında 231 operasyona katılan ekipler ayrıca; toplam 80 bine yakın kişinin katıldığı 867 eğitim programı, 864 toplantı, 42 tatbikat ve 292 sportif faaliyet düzenledi.

2023 yılında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremleri, Fas Depremi, Libya Sel Felaketi, Afganistan Depremi ve Çanakkale Orman Yangını gibi birçok doğal afet sonrasında arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, çok sayıda kaza ve kayıp olayının ardından yürütülen çalışmalarda da görev aldı. Ekipler, eğitimli görevlileri ve nitelikli teçhizatlarıyla arama kurtarma çalışmalarına önemli katkılar sağladı.

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İHH ekipleri 3 bin 278 kişiyi enkazdan çıkardı

İHH Afet Yönetimi Başkanlığı’na bağlı arama kurtarma ekipleri, 6 Şubat depremlerinin ardından AFAD’ın illerdeki kriz yönetim merkezleri ile koordineli bir şekilde çalıştı. Ekipler, 2 bin 156 arama kurtarma görevlisi, 3 arama köpeği, 241 araç ve 38 ekibin ekipman ve malzemesi ile Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere toplamda 8 ilde arama kurtarma operasyonlarına katıldı.

6-23 Şubat 2023 tarihleri arasında İHH Arama Kurtarma Ekipleri tarafından enkazdan vefat etmiş veya yaralı olarak toplam 3 bin 278 kişiyi çıkarıldı.

25 farklı alanda eğitim

Ekipler tarafından 2023 yılında düzenlenen eğitimler ve sayıları ise şu şekilde:

- 176 adet Afet Farkındalık Eğitimi

- 5 adet Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi,

- 8 adet Afet Psikolojisi Eğitimi

- 51 adet Akreditasyon Eğitimi,

- 4 adet Barınma Eğitimi,

- 9 adet Dağcılık Eğitimi

- 172 adet Doğada Arama Kurtarma Eğitimi

- 12 Hazmat/KBRN Eğitimi

- 22 adet Dalgıçlık Eğitimi

- 102 adet İlkyardım Eğitimi

- 15 adet İlkyardım Farkındalık Eğitimi

- 12 adet kişisel gelişim Eğitimi

- 4 adet K9 Eğitimi

- 123 adet Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi

- 4 adet Kentsel Arama Kurtarma Eğitmen Eğitimi

- 8 adet Temel Arama Kurtarma Eğitimi

- 27 adet Suda Arama Kurtarma Eğitimi

- 1 adet Suda Arama Kurtarma Eğitmen Eğitimi

- 9 adet Oryantasyon Eğitimi

- 29 adet Telsiz Eğitimi

- 72 adet Yangın Bilgisi Eğitimi