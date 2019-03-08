İHH Ankara Şube Başkanı Sinan: Madem pozitif ayrımcılık yapacağız, kadınlara pembe otobüs verelim

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Vicdan Hareketi öncülüğünde 81 ilde, Suriye'de ve İslam Coğrafyalarında zulüm gören Müslüman kadınlara yönelik şiddet protesto edildi. Protestoların Ankara'daki adresi Hacı Bayram-ı Veli Camii'ydi. İslam Coğrafyasında kadınlara yönelik zulmün had safhada olduğunu vurgulayan İHH Ankara Şube Başkanı Mustafa Sinan, "Müslüman kadınlara kendi aile bireylerinin önünde zulüm ediyorlar. Bu da ayrı bir işkence, ayrı bir sorun. Bu yaşananlara itiraz etmemiz gerekiyor. Sadece Suriye'de değil, Irak'ta Amerikan işgali sonrasında yapılan zulümler de aynı şekildeydi. Filistin'de hanım ablalarımız aynı şekilde işkencelere müstehak kılınıyor. Akabinde Myanmar'da insan yerine koymadan Müslüman kadınları öldürüyorlar. Karınlarındaki bebeklerini canlı canlı çıkartıp kesiyorlar. Ne yazık ki bu zulme karşı, insan hakları diyerek akşama kadar bağıran kadın örgütleri ile onlara benzer kendilerini çağdaş adleden kurumların seslerinin çıkmadığına şahit oluyoruz" dedi.

'Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığın sınırı olmalı'

Türkiye'de kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık uygulandığını ifade eden Sinan; "Ülkemizde hanım ablalarımız gerçekten çok güzel konumdalar. Hatta ve hatta kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapılıyor. Bu pozitif ayrımcılığı da belli bir noktaya götürüp o noktada tutmak gerekiyor ki pozitif ayrımcılık yapıyoruz diye ailelerin yıkılmasına, dağılmasına sebebiyet vermeyelim" ifadelerini kullandı.

'Neden kadınlara pembe otobüs yapmıyoruz?'

Sinan sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer pozitif ayrımcılık istiyorsak neden kadınlara özel pembe otobüs yapmıyoruz? Neden gemilerde ya da uçaklarda kadınların daha rahat seyahat etmelerini sağlayacak yerler ayarlamıyoruz? Neden otellerde ya da diğer dinlenme yerlerinde sadece hanımlara özel yerler tahsis etmiyoruz? Pozitif ayrımcılığı biraz da buralarda düşünsek çok daha iyi olacağına inanıyorum"