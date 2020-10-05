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Aktüel İHH Afrin'deki ailelere 25 ton patates dağıttı
Aktüel

İHH Afrin'deki ailelere 25 ton patates dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:52:31 -
İHH Afrin'deki ailelere 25 ton patates dağıttı

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Afrin ilçesinde bulunan sığınmacı kamplarında yaşayan 500 aileye 25 ton patates ulaştırıldı.

Vakfın Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Suriye'de savaşın devam etmesi nedeniyle insanların ülkenin kuzeyindeki daha güvenli bölgelere geldiğini ifade eden Tahiroğlu, çadır kent ve kamplarda yaşayan insan sayısının arttığını kaydetti.

Tahiroğlu, yardım çalışmalarını yoğunlaştırdıklarına işaret ederek, "Afrin'deki kamplarda yaşayan 500 aileye 25 ton patates dağıttık. Bu bölgedeki kampları desteklemeye devam edeceğiz. Suriye genelinde gıda, eğitim, barınma ve sağlık alanındaki çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor.'' ifadelerini kullandı.

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