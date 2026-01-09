İHH, 2025’te yurt içi ve yurt dışında on binlerce yetime ulaştı

İHH Yetim Birimi, 2025 yılı boyunca farklı coğrafyalarda yürüttüğü projelerle yetim çocuklara yönelik destek faaliyetlerini sürdürdü. Yıl boyunca yetimhanelerden sponsorluk sistemine, Ramazan ve bayram çalışmalarından eğitim programlarına kadar birçok alanda çalışma yürütüldü.

153 bin 165 yetime destek olundu

İHH, yetimlere yönelik yaptığı çalışmalarla 35 bin 153’ü Gazze’de olmak üzere dünya genelinde 153 bin 165 yetime destek sağladı. Ayrıca, 9 ülkede bulunan 44 yetimhane ve çocuk yaşam merkezinde toplam 2 bin 773 yetim çocuğa hizmet verildi.





Ramazan ayında 105 bin kişiye yemek ikram edildi

Ramazan ayındaki çalışmalar kapsamında 8 ülkede, 33 yetimhanede iftar ve sahur programları düzenlendi. Programlar çerçevesinde 810 iftar ve 800 sahur verilerek yaklaşık 105 bin kişiye yemek ulaştırıldı. Bu çalışmalardan 2 bin 472 yetim çocuk faydalandı.

Ayrıca 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü dolayısıyla birçok yetimhanede iftar sonrası şenlikler ve yetim geceleri düzenlendi. Bunun yanı sıra Ramazan ve Kurban bayramlarında yurt içinde 23 bin 165, yurt dışında ise 26 bin 609 bayramlık, yetim çocuklara ulaştırıldı.

Gençler, okullar ve kurumlarla ortak çalışmalar

Yetimler Gençlere Emanet Projesi kapsamında 56 kurumda gerçekleştirilen çalışmalarla 108 yetim çocuğa destek verildi. İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi kapsamında ise 5 bin 459 okuldan sağlanan destekle 14 bin 878 yetim çocuk faydalandı.

Türkiye genelinde bin 130 İYS sunumu düzenlenerek yaklaşık 140 bin kişiye ulaşıldı. Ayrıca 2 bin 650 STK, okul ve kurum ziyareti gerçekleştirildi. Yurt içi saha çalışmaları kapsamında 136 il ve ilçe ziyareti yapıldı.



Vakıf, Türkiye’de 14 bin 300 yetime destek oldu

İHH Türkiye’de yaptığı çalışmalarla 14 bin 300 yetimd çocuğa destek oldu. Bunun yanı sıra yıl içerisinde dünya genelinde 36 adet gelir temini projesi ile 3 bin 856 kişiye fayda sağlandı. Ayrıca Pakistan’da düzenlenen törenlerle 58 yetimin düğün merasimi gerçekleştirildi. Evlenen çiftlere temel ev eşyalarından oluşan çeyiz hediye edildi.



Yetimhane idarecilerine uluslararası eğitim

İHH Yetimhaneler Birimi tarafından 30 Temmuz – 29 Ağustos 2025 tarihleri arasında “İnsan Odaklı Liderlik” temalı Yetimhane İdarecileri Eğitim Programı düzenlendi. Pakistan, Bangladeş, Tayland/Patani ve Filipinler/Bangsamoro’da bulunan 35 yetimhaneden yaklaşık 100 idareci programa katıldı. Eğitimler, doğrudan hedef ülkelerde gerçekleştirildi.

Destek olmak için

İHH’nın yetim çalışmalarına destek olmak isteyen bağışçılar tüm operatörlerden YETIM yazıp 3072’ye SMS göndererek 30 TL, 4072’ye SMS göndererek ise 180 TL katkıda bulunabiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler ise, İHH’nın internet sitesi üzerinden ya da banka hesaplarına açıklama kısmına YETIM yazarak destek olabiliyor.

İHH, hem yurt içinde hem de yurt dışında yetimlere yönelik çalışmalarına devam ediyor.